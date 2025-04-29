美官員：川普擬有條件豁免　減緩車廠受高額關稅衝擊

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國官員表示，總統川普正考慮設計一套機制，讓車廠能減輕高額汽車關稅帶來的衝擊；此舉將使汽車製造商在調整供應鏈、轉向美國國內生產的過渡期內，能有更多緩衝空間。知情人士指出，川普目前仍堅持對進口汽車及零件課徵25％關稅，但希望能在不削弱政策初衷的情況下，提供企業一定的緩解措施。

《路透社》（Reuters）報導，官員們透露，川普的經濟團隊正在擬定數個方案，包括可能對某些汽車或零件提供暫時豁免或減免，特別針對那些已表達將增加美國本土投資承諾的企業。至於具體細節，仍在與產業界及國會領袖磋商中；川普的顧問表示，這種設計將鼓勵企業加速轉移供應鏈至美國本土，同時兼顧短期內市場的供應穩定。

川普在本月稍早宣布，將對所有進口汽車及零件課徵25％關稅，引發汽車業界強烈反彈。美國汽車製造商聯盟（Alliance for Automotive Innovation）警告，這將推高消費者購車成本，並可能導致汽車銷售下滑。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）上周則公開呼籲白宮，應考慮「合理過渡期」，避免打擊到正在美國本土建廠的企業。

一名了解內情的官員指出，川普的團隊內部正在討論多種技術性緩衝機制，可能包括「關稅分階段實施」、針對不同類型車輛設定「可調整稅率」，或是設立「特別許可」制度；申請者須證明其供應鏈轉移計畫，才能獲得減免。

目前，川普尚未就此議題做出最終決策。知情人士透露，川普堅持整體戰略目標不變，即利用關稅手段迫使製造業回流美國；但同時，他也希望避免引爆產業界過度反彈，尤其是考量到2025年後期景氣放緩及選舉因素帶來的壓力。

白宮官員則強調，無論是否設置緩衝機制，川普政府對於推動美國製造業復興的承諾「堅定不移」；而一旦新方案出爐，將會尋求在符合法律規範下迅速推行。國會山莊方面，部分共和黨議員表態支持關稅政策，但也提醒行政部門應避免對中小企業產生過大衝擊。