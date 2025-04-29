拒收波音「原機返回」　陸商務部批美關稅政策「波音也是受害者」

▲廈航拒收即將交付的波音客機。（示意圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

美國「對等關稅」政策實施後，面對大陸的「奉陪到底」，仍持續加徵關稅，雙方陷入僵局，連帶影響雙邊貿易來往。據悉，4月19日至21日已有三架波音737 Max客機從舟山機場起飛，返回在美國西雅圖的機場，其中，兩架飛機落地時，機身已完成「廈門航空」和「中國國航」的塗裝，吉祥航空也決定延後接收欲交付的波音客機。

對此，大陸商務部發言人今（29）日回應稱，中美兩國在民航領域保持長期互利合作，有力推動兩國貿易和人員往來，「美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，很多企業無法開展正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。」

該發言人強調，「中方願繼續支持兩國企業開展正常的商業合作，希美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。」

▲波音737客機。（圖／翻攝新浪財經）

數據顯示，一架波音飛機在製造過程中，大約有78%的零組件依賴外包，其中，大部分來自於大陸，以波音787為例，製造一架需要400公斤稀土材料，在關稅疊加和資源管制的限制下，每架造機成本需額外支出800萬美元。

而在成本增加的環境下，截至2025年4月26日，大約有130架波音客機等待交付中國。若依單價1.2億美元計算，總金額約156億美元，以40%的尾款為例，延伸的待付金額約為62.4億美元，如加上125%的關稅後，身為買方的大陸航司將額外付出78億美元的成本，平均每架飛機6千萬美元，成為一筆沉重的負擔。