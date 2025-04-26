高鐵+遊覽車！彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共、護民主

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨今日在凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」大遊行，彰化縣抗議民眾一早不畏風雨，分別由各地搭乘火車、高鐵及遊覽車北上。行前聚集時，眾人高喊「反綠共、反獨裁、大家一起來」口號，展現強烈訴求，儘管中央氣象署預報台北將受東北季風影響下雨，參與民眾仍士氣高昂，備妥雨具及保暖衣物，高呼「為民主，風雨無阻」。

▲彰化民眾自發性北上走上凱道抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

民眾受訪時激動表示，「已經忍耐很久了，這些不公不義的事讓人『火足大，凍未條』。」他強調台灣民主正在淪陷，必須站出來發聲，即使下雨也澆不熄守護民主的熱情。前國民黨彰化縣黨部主委、現任議員張錦昆指出，這次前往凱道的民眾都是自發參與，他們共乘遊覽車從員林出發，決心要讓執政者聽見民意，「此時不站出來，未來還有機會嗎」。

▲彰化民眾自發性北上走上凱道抗議。（圖／國民黨彰化縣黨部提供）

張錦昆進一步批評，國民黨現在已成為弱勢團體，政治黑手介入司法令民眾無法接受。這場抗議活動將在風雨中進行，展現民眾對當前政治環境的不滿與對民主價值的堅持。參與者用實際行動表達訴求，要求執政者正視民意，回歸民主正軌。

張錦昆呼籲執政者應該反省，將重心放在提振台灣經濟，而非持續進行政治追殺。「司法本應公平公正，但當百姓不再信任司法而走上街頭時，執政者必須深刻反思。」而彰化縣長王惠美上午行程會後北上與鄉親會合一起站上凱道。