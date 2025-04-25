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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「公道要講正道要走！」　韓國瑜再喊話426上凱道：我一定到　

▲民主基金會董事長韓國瑜出席猶太大屠殺紀念活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨明（26日）將到凱達格蘭大道遊行「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動，立法院長韓國瑜今早受訪時呼籲民眾一起上凱達格蘭大道，發出大家正義的吼聲。稍早他在臉書上16字，並再次強調「我一定到」。該貼文才沒發幾分鐘，就有近萬的粉絲按讚響應。

韓國瑜上午受訪提到，台灣同胞腦袋上現在懸了三把刀，一把刀是來自美國的關稅，讓台灣企業界非常憂慮；第二把刀是中共的軍演，民心的壓力非常的巨大；第三就是台灣內部的大罷免。關稅刀、軍演刀跟罷免刀讓台灣各行各業可以說憂心忡忡。

韓國瑜接著說，檢調人員最近的表現讓大多數的民眾抱持懷疑的心態。檢調人員是台灣可以說法律素養最強，代表國家行使公權力的公務人員。檢調人員如果被廣大人民懷疑「只辦藍不辦綠」，他以立法院院長身份要呼籲，希望全台灣所有檢調人員能夠保有高貴的靈魂，不要淪為政治的打手。

媒體追問，所以韓國瑜會前往凱道嗎？韓國瑜說，「我本人會參加，也在這裡呼籲所有熱愛台灣民主的好朋友，關心台灣前途的好朋友，一起上凱達格蘭大道」。

稍早韓國瑜臉書上也有桃紅色的字卡寫下，「公道要講 正道要走 人民主場 我一定到」。該貼文才沒發幾分鐘，就有近萬的粉絲按讚響應，也有支持者寫下「韓院長 說的好讚」、「院長加油~不信公理喚不回~明天見」、「集結！一起為民主勇敢！」、「謝謝韓國瑜院長挺善良！挺正直！柯主席一定很感動」、「4/26凱道見」、「謝謝院長帶領我們站出來！」。


 

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