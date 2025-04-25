批民進黨成民主之恥　朱立倫親邀韓國瑜426上凱道抗司法打壓

▲朱立倫拜會韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨明（26日）將在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，立法院長韓國瑜今上午表態將參加，國民黨主席朱立倫今下午親自拜會韓國瑜。朱立倫指出，兩人除了說明明天活動外，也把最近台灣情勢與韓國瑜交換了意見，兩人均認為現在民進黨就是用司法手段掃除所有在野力量，這是民主最大悲哀。

國民黨號召支持者在26日上凱道抗議民進黨獨裁。朱立倫今下午親自拜會韓國瑜，針對近日司法迫害議題以及明日活動進行討論。

兩人大約進行20分鐘的討論後，朱立倫出來受訪，他表示，前幾天已經邀請韓國瑜出席426活動，今天是當面邀請，希望韓共同來為了台灣的民主，一起站出來，韓國瑜也非常誠意的一口答應，剛剛也把整個明天的流程都給韓國瑜說明清楚，韓也會全力的配合。

朱立倫續指，除了明天的活動，他們也把最近的情勢交換了一下意見，相信韓國瑜都非常清楚，對於台灣的民主是要靠大家一起來努力。如果用民進黨現在的方式要來掃除所有的在野的力量，要消滅所有反對的聲音，甚至用司法的手段來羈押來對付在野黨，相信這是民主國家最大的悲哀。

朱立倫強調，如果台灣的民主，跟其他民主落後的國家一樣，台灣就會變成民主之恥，台灣驕傲的民主就不見了，相信這都是大家最擔憂的，所以明天最重要的請大家一起站出來。



