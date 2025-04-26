清晨上凱道看升旗　羅智強嘆：總統府成打壓異己的中心

▲羅智強呼籲民眾426上凱道。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26日）日在凱達格蘭大道上舉行「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動。國民黨立委羅智強一早便經過總統府前，感嘆表示，總統府曾經是他工作過的地方，如今已經變成動用國家機器、打壓異己的中心。呼籲民眾下午3點一起上凱道，向獨裁者怒吼的聲音。

今日的「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動從下午3點開始登場，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜，藍營15縣市長等藍營大咖均受邀出席，此外前台大校長管中閔也將以嘉賓身份現身宣講。

羅智強表示，清晨六點，天漸漸光，在前往大安區送車前，他特地繞到總統府前，靜靜看著升旗。雨剛停，風微微吹著，他望著眼前這座，曾經是他工作過的地方——總統府，心中百感交集。

羅智強提到，那本是民主政府的象徵，如今，卻成了獨裁者的宮殿，賴清德要你三更關，誰敢留人到五更。賴清德把檢調當成剿滅在野者的刀釜，從民眾黨到國民黨，從在野黨部到在野立委都成為清算目標，這裡，已不再是人民的府邸，而是一個動用國家機器、打壓異己的中心。

羅智強呼籲，今天下午三點，是人民向獨裁者怒吼的時刻，不論風雨，大家都要站出來，走上凱道，為自由吶喊，為民主而戰。