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為祭祖吵架！男斧頭+折疊刀18下砍死哥　一審判刑13年6月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲72高男去年初持斧頭、折疊刀刺死哥哥。（圖／資料照）

記者白珈陽／彰化報導

彰化去年2月發生72歲高姓男子因過年祭祖問題，持斧頭對大他3歲的哥哥砍14下、再持摺疊刀猛刺4次，導致哥哥慘死，本案由國民法庭審判，合議庭認為，高男雖然年事已高，但他偵查過程說詞反覆，一度聲稱是自衛、後才坦承犯案，不但手段兇殘，案後與被害家屬也未達和解，造成親屬心裡巨大傷痛，依家暴殺人罪判刑13年6月。可上訴。

檢警調查，高男與哥哥住在隔壁，但長期相處不睦，2024年2月7日下午4時許，高在哥哥住處的穿堂前，從手提袋拿出斧頭揮擊哥哥頭部14次、再持摺疊刀刺向哥哥胸部4次，導致哥哥頭部、前胸有多處撕裂傷，右下肢及雙側手指受傷，經送醫搶救不治。

但高落網卻辯稱，案發時他跟哥哥討論三合院空間使用及祖產分配、祖先牌位祭拜等事宜，過程發生爭吵，「為了自我防護，才搶奪斧頭導致失手傷害到我哥哥」；檢警後來循線查出，高是帶著凶器尋訪哥哥住處，認為他並非只是臨時起意殺人，推測可能是高深知哥哥的性格，故意登門說要祭祖，藉此挑釁。

本案由國民法庭審判，合議庭認為，高男使用斧頭、折疊刀集中攻擊頭、胸部，造成多處嚴重創傷（包含顱骨開放性骨折、血胸），現場噴濺血跡斑斑，足見下手力道猛烈，手段兇殘，不念及手足，毫無憐憫，殺意甚為直接、鮮明。

合議庭審酌，高犯案時已超過70歲，此前沒有前科，素行尚良好，但高在偵查時曾改口主張是正當防衛，後來才在審理期間坦承殺人，且在討論動機、衝突等細節時，又有歸咎死者的傾象，可見缺少反省實據；另外高與哥哥的兒子未達和解，其犯行造成親族巨大心理傷痛，考量一切情狀，依殺人罪判刑13年6月。

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