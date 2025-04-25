朱立倫號召426上凱道！北市動員400警力維安　交通管制看這裡

▲426國民黨號召上凱道，參加「戰獨裁、站出來」集會活動。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被指涉罷免綠委的「幽靈連署」案，當時有多處國民黨部遭到搜索，並帶回多人訊問，黨主席朱立倫動員「北檢見」抗議活動表達不滿，最後喊出426上凱道的口號，北市警局也動員400名警力部署，附近也將進行交通管制。

北市中正區凱達格蘭大道等路段於2025年4月26日（星期六），從0時至23時，申准舉辦「戰獨裁、站出來」集會活動。為維護前揭活動交通秩序與安全，中正第一分局業規劃交通疏導管制勤務，本次集會地點管制情形如下：

一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：

2025年4月25日20時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至4月27日6時活動撤場結束，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

二、擴大周邊交通管制範圍：

當（26）日15時起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制如下：

(一)景福門圓環西側（北往南）外環道。

(二)中山南路（忠孝西路【不含】至凱達格蘭大道【含】）北往南快、慢車道全線。（慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道）

(三)景福門圓環西側（北往南）內環。

(四)中山南路（愛國東路【不含】至凱達格蘭大道【含】）南往北快、慢車道全線。

(五)景福門圓環東側（南往北）內、外環。



(六)仁愛路（中山南路【含】至林森南路【不含】）往西快車道及南側慢車道全線。

(七)信義路（中山南路【含】至林森南路【不含】）往東全線車道。

三、官署安全維護區：

為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。