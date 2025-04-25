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JR福知山線出軌107死！　20周年上午9時18分默哀悼念

▲▼2005年日本JR福知山線發生出軌事故。（圖／路透社）

▲2005年日本JR福知山線脫軌事故。（圖／路透社）

記者黃聖庭／綜合報導

2005年日本JR福知山線發生出軌事故，造成107人罹難、562人受傷，為日本鐵路史上最嚴重的災難之一。今年4月25日滿20周年，事故現場兵庫縣尼崎市舉行慰靈儀式，悼念罹難者，並重申鐵道安全的重要性。

脫軌事故發生在兵庫縣尼崎市2005年4月25日上午，福知山線5418M列車駕駛為了追回時間誤點，在進入彎道前的限速70公里處，以約116公里高速行駛，發生第1至第5節車廂脫軌，其中前2節車廂直接撞入旁邊的公寓大樓。

調查後發現有其他因素釀成悲劇，首先駕駛員當時僅有11個月駕駛經驗，曾在事故前2個月發生過誤停月台事件。JR西日本當時實施名為「日勤教育」的懲戒制度，對犯錯員工進行長時間的精神壓力訓練與羞辱式懲罰。駕駛當日已在前一站伊丹站發生「站距錯誤」耽誤約90秒，可能因此感到巨大心理壓力，選擇冒險超速行駛來追趕誤點。

其次，該路段雖安裝了ATS-SW（自動列車停止系統），但此系統只能在列車通過紅燈或超過閉塞區間時強制停止，無法因應過彎超速等情況主動干預。事故之後，JR才開始全面推動ATS-P系統（可根據曲線與路線特性進行速度控制）。

根據NHK報導，20年慰靈儀式於事故現場設立的追悼設施內舉行，該設施保留部分當年受損大樓作為紀念用途。儀式於事故發生時刻——上午9時18分進行默哀，JR西日本社長長谷川一明亦出席，哀悼並向受害者道歉。

事故發生後，JR西日本進行多項改革，然而目前公司內已有超過七成員工是在事故後入社，如何傳承事故記憶與教訓成為當前的重要課題。為此，公司計畫於今年12月在大阪府內建成保存事故列車的設施，未來將作為員工研修用途。

關於該保存設施是否對外開放，公司經考量遺族意見後，決定原則上不對一般民眾開放。今日除遺族與倖存者外，JR西日本員工亦將前往現場悼念，再次宣示對鐵道安全的承諾與反省。

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