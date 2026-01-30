清明離島航線首波釋出11.8萬張機票　2/2起開放訂位

▲清明疏運離島機票2/2起開賣。（資料圖／記者林明揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年清明節有4天連假，民航局宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1,440架次，總共11萬8,730個座位數，2月2日上午9時起開放訂位。

清明節假期自4月3日至4月6日有4天連假，民航局規劃4月2日至4月7日等6天為航空疏運期，期間澎湖航線將提供752架次、58,032個座位數；金門航線532架次、50,048個座位數；馬祖航線156架次、10,650個座位數；上述3離島航線共計提供1,440架次、118,730個座位數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。此外，也已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班，民航提醒，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身之權益。