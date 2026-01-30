　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明離島航線首波釋出11.8萬張機票　2/2起開放訂位

▲▼ 金門機場華信航空班機。（圖／記者林明揚翻攝）

▲清明疏運離島機票2/2起開賣。（資料圖／記者林明揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年清明節有4天連假，民航局宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1,440架次，總共11萬8,730個座位數，2月2日上午9時起開放訂位。

清明節假期自4月3日至4月6日有4天連假，民航局規劃4月2日至4月7日等6天為航空疏運期，期間澎湖航線將提供752架次、58,032個座位數；金門航線532架次、50,048個座位數；馬祖航線156架次、10,650個座位數；上述3離島航線共計提供1,440架次、118,730個座位數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。此外，也已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班，民航提醒，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身之權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

精神糧食！「竹科人7點30分」買到50嵐　網驚呆：錢就該你賺

清明離島航線首波釋出11.8萬張機票　2/2起開放訂位

國防部行車記錄器買到淘寶同款　Cheap：這是送子彈給阿共？

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

BTS要來！他秒訂房「過半個月被取消」一查傻了：有房但雙倍價

頂大生遭丟包輾斃　交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

線短又容易壞！果粉曝「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

精神糧食！「竹科人7點30分」買到50嵐　網驚呆：錢就該你賺

清明離島航線首波釋出11.8萬張機票　2/2起開放訂位

國防部行車記錄器買到淘寶同款　Cheap：這是送子彈給阿共？

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

BTS要來！他秒訂房「過半個月被取消」一查傻了：有房但雙倍價

頂大生遭丟包輾斃　交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

線短又容易壞！果粉曝「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

【表明無意願】參選北市長？賈永婕：絕對不可能　喊：交給有市政經驗的人

生活熱門新聞

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒：駕駛非常不正常

台北平地跌破0度？ 專家打臉了

北台灣2月比「霸王寒流」還冷？　鄭明典說明了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

冷空氣報到！未來4天「先濕後乾」　挑戰冷氣團

飛機行李架「不要放1物」　釣一票苦主：變水濂洞

把握今天！　明變天「濕冷13℃」週末雨不停

更多熱門

相關新聞

教師節連假離島機票7/28開賣　提供8.4萬座位

教師節連假離島機票7/28開賣　提供8.4萬座位

今年教師節有3天連假，民航局今天(25日)宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，將提供1,054架次，共8萬4,546個座位數，7月28日上午9時起開放訂位。

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝

北返車流湧現 枋寮警啟用調撥車道

北返車流湧現 枋寮警啟用調撥車道

國5雪山隧道回堵4.5公里　下午才是高峰「國道13路段」易塞　

國5雪山隧道回堵4.5公里　下午才是高峰「國道13路段」易塞　

收假車潮塞了「國5北上紫爆」　下午13處地雷接力塞　

收假車潮塞了「國5北上紫爆」　下午13處地雷接力塞　

關鍵字：

清明連假離島航班澎湖航班金門航班馬祖航班

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面