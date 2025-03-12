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大陸 大陸焦點 特派現場

陸預告本周五有「重要活動」　推斷北京舉行《反分裂法》20周年活動

▲▼ 2025兩會、北京、人民大會堂、 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京將於《反分裂國家法》。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大2005年3月14日年頒布實施《反分裂國家法》，至今已滿20周年。駐京台媒今（12）日下午接獲最新消息，本周五14日《反分裂法》20周年當天，將在北京人民大會堂舉辦「重要活動」，但未說明是什麼內容，預料將與《反分裂法》有很大關聯。由於大陸全國人大委員長趙樂際因呼吸道感染，當天是否康復出席，或由人大副委員長李鴻忠替代出席，尚未有進一步消息。

稍早駐京台灣媒體接獲新消息，本月14日本週五上午9時在北京人民大會堂舉辦「重要活動」，消息來源並未說明是什麼活動以及誰出席。

回顧五年前，北京舉行《反分裂國家法》15周年，由時任中共中央政治局常委、全國人大委員長栗戰書親自出席。如今現任人大委員長趙樂際因呼吸道感染，連續兩天「缺席」全國政協以及全國人大大閉幕式，本週五是否康復出席，或由人大副委員長李鴻忠替代出席，目前沒有進一步消息。

先前多位大陸學者釋出訊號，北京一定會舉行相關研討會或是座談會。今天上午 大陸國台辦舉行發佈會，有台媒提問，「北京今年是否舉行《反分裂國家法》相關活動？」對此，發言人陳斌華沒有正面回應。

陳斌華僅強調，「我們將繼續認真貫徹落實《反分裂國家法》，持續加強運用法治方式和法治公正，堅定維護台海和平穩定，堅決反對台獨私利，堅定不移推進祖國推進。」

江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎兩會期間受訪時表示，《反分裂國家法》是一部很基礎性的法律，已經表明中國大陸在台灣問題、統一問題上的基本立場，文字不長就是千字文（1000字），原則性立場性非常清楚。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯日前接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「《反分裂國家法》頒布20 周年之際，特別是賴清德上任後「互不隸屬」的「新兩國論」，（北京）相關單位一定會舉行「針對性」座談會或是研討活動，更具有現實意義。」

包承柯也強調，大陸方面主要還是推進兩岸和平發展，但在一些小活動範圍，表達堅決反對「台獨」分裂的立場和政策方向。

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書 。（圖／記者任以芳攝）

回顧2020年5月，湖北武漢封城後疫情稍微減緩，當年北京也是史上首次延期至5月舉行全國兩會，「港版國安法」草案剛通過。當時，蔡英文政府表態「撐港」，甚至傳出計畫可能推動修憲，被中共認為要踩過紅線。

同年5月29日，大陸官方北京人民大會堂舉行《反分裂國家法》實施15週年座談會，時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，時任中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成出席會上發表講話，聚焦圍繞如何打擊台獨勢力。

栗戰書當時指出，要深入貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決反對「台獨」分裂、堅定推進祖國和平統一，並且舉出《反分裂國家法》第八條規定，「正告台獨分裂份子，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。」

李作成在座談會發言時，位子剛好背對媒體，他當時則強調，「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道。」

▼時任中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成。（圖／翻攝 中國台灣網）

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

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