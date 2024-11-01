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新北市立黃金博物館20年歲　與日本石見銀山締結姊妹館同慶生

▲黃金博物館20年里程碑。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲新北市立黃金博物館開館20周年。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館開館邁入20周年，推出「金博20年，好友來祝福」系列活動，11月4日與日本島根縣石見銀山世界遺產中心締結姊妹館，為黃金博物館20年立下重要里程碑。

黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館20年來致力於推動水金九的礦業文化保存，石見銀山則為國際知名的世界遺產。雙方自2008年起，即透過各項研究調查、展示等合作關係，建立深厚的情誼。適逢黃金博物館20年，期望藉由與石見銀山締結姊妹館為契機，促進雙方更進一步的交流，將水金九礦業文化資產推向國際。

▲黃金博物館20年里程碑。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲世界遺產在礦山「日本石見銀山特展」。

林文中說，本次「金博20年，好友來祝福」系列活動，除邀請日本石見銀山姊妹館貴賓來台，在本館大地館1樓帶來「世界遺產在礦山」特展外，更為了與遊客同歡，11月2日至4日全館開放免費入園參觀，並邀請許多友好單位及攤商在金水廣場舉辦「礦山金喜市集」。

11月2日至4日市集期間，博物館每日也準備不同類型演出活動：11月2日、3日邀請瑞芳在地吉慶國小演出「擂鼓迎賓-祥獅獻瑞」與玩劇派對雙人組合，一起與民眾同歡慶生；11月4日在黃金博物館20歲生日當天，將由瑞芳高工瑞光儀隊為黃金博物館與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館的重要時刻帶來演出，留下美好的記憶。

另外，自10月21日起跑至11月3日的「回首20。初到金瓜石－互動闖關遊戲」也持續進行中，參與闖關遊戲的民眾將由機會於11月4日當日抽中全臺唯一的「20週年紀念純金金幣」及多項好禮，歡迎大小朋友前來探索礦山風情。「金博20年，好友來祝福」系列活動於即日起至11月4日盛大展開，快把握最後倒數的機會！活動詳情請見「新北市立黃金博物館」官方網站或官方臉書、IG。

▲黃金博物館20年里程碑。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲瑞芳高工瑞光儀隊同來慶祝表演。

▲黃金博物館20年里程碑。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲11月2日至4日舉行礦山金喜市集。

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