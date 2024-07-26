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台鐵全線更新平交道老舊遮斷機　汰換1424套

▲▼台鐵全線更新平交道老舊遮斷機。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵全線更新平交道老舊遮斷機。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升鐵路和平交道安全，台鐵公司今表示，將全線更新平交道老舊遮斷機，全面汰換老舊和屆齡遮斷機1424套。

平交道是鐵路與公路交叉之節點，隨著社會經濟成長與環境變遷，平交道交通流量增加，導致事故發生風險也日益提高，台鐵公司表示，除積極宣導用路人於平交道前應注意事項及用路觀念外，並於台鐵電務智慧化提升計畫「遮斷機1424套」陸續汰換老舊、即將屆齡之遮斷機設備和安裝，減少平交道事故，維護鐵路營運安全。

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台鐵指出，「遮斷機1424套（含安裝）」於110年3月16日決標，3月17日開工，為台鐵公司首次依現行使用需求，並自訂材料規範，採全機國產化之在地生產，開發遮斷機具，可客製外觀尺寸，配掛各類型遮斷桿，機構採模組化設計，不需注油保養之密封型軸承，並具智能可學習，符合鐵道安全規定平交道遮斷桿之斷桿檢測。

台鐵表示，遮斷機所採用控制器為新一代科技遮斷機控制系統，採用隔離式I/O控制，伺服馬達控制、網路通訊、抗雷擊設計、自我異常偵測、斷桿偵測、調整角度控制，並具備高速處理器，具有快速輸出的反應特性，且採用抗干擾及耐高溫，並具備故障趨於安全設計，可廣泛應用於交/直流電流、雙極性電流和直流脈衝電流，系統可儲存超過3,000組紀錄，即時由RJ-45網路接口傳輸通報控制中心，搭配內建儲存空間，作為監測和告警作用。

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