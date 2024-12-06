金門氣象站20周年慶12／7登場　118年啟用觀雨霧雷達系統

▲金門氣象站20周年慶地點及停車場規劃。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署金門氣象站成立20年了，12月7至8日舉辦20周年慶活動，包含氣象、地震及天文等相關科普內容、闖關遊戲和有獎徵答，以及對金門影響較大的氣象知識推廣，金門氣象站表示，未來將與金門機場建置觀雨及觀霧雷達系統，118年完成建置，提升劇烈和霧季天氣掌握能力。

金門氣象站12月7至8日舉辦20周年慶活動，將分兩場進行，第一場於12月7日上午9時至下午4時30分在金門氣象站舉辦，第二場於12月8日上午10時30分至下午4時30分於古崗學校舉行，活動設計氣象相關闖關遊戲，且有體驗活動，由互動式教具認識氣象觀測儀器，也可親身模擬體驗氣象主播專業播報，以及有獎徵答活動。

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金門氣象站主任林依締表示，過去氣象站業務主要以氣象測報為主，著重在提供縣府防災氣象資訊，近年來隨著氣象服務多元化，科普教育推廣也逐漸成為氣象站的服務之一，此外，有鑑於離島天氣預報資訊不足，金門氣象站於110年起開始提供金門在地天氣預報的網路資訊。未來除了既有服務外，也期望能持續拓展科普教育，讓金門氣象站成為在地接觸地球科學的環境場域。

中央氣象署表示，為提升金門地區氣象監測與預報能力，未來將規劃於金門氣象站與金門機場建置觀雨及觀霧雷達系統，預定於118年完成建置，預期可增進金門在劇烈與霧季天氣掌握能力，強化災害性天氣防災效能。