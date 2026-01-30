長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

▲長江禁漁五年，江豚數量明顯增多 。（圖／湖北宜昌生態記錄者胡先生，下同）

記者魏有德／綜合報導

長江流域實施「十年禁漁」滿五年，大陸官方今（30）日交出中期成績單，評估顯示，水域生態出現明顯改善，其中，最具指標性的物種「長江江豚」數量回升至1426頭，較三年前增加177頭；魚類物種數與水生生物完整性指標也同步提升，成為禁漁政策的重要成果。

《環球網》報導，大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，農業農村部有關負責人介紹了長江十年禁漁中期評估情況。

據悉，大陸自2021年1月1日起，將長江流域重點水域劃設實施暫定為期十年的禁漁區域，時隔五年，大陸農業農村部委託復旦大學、中科院等單位聯合進行中期評估。

大陸農業農村部說明，作為長江生態系統的旗艦物種，長江江豚的族群變化是觀察禁漁成效的重要指標。經2025年專項調查結果顯示，長江江豚數量已恢復至1426頭，較2022年調查時增加177頭，同時，中華鱘近年放流規模連兩年超100萬尾，長江鱘自然產卵試驗也取得進展，象徵自然族群重建邁出關鍵一步。

▲中華鱘自然復育也是長江禁漁後的生態觀察重點。（圖／湖北清江鱘龍漁業卡維爾提供）

在整體生物多樣性方面，2021年至2025年間，長江流域累計監測到魚類351種，較禁漁前增加43種，魚類族群小型化趨勢獲得遏制，水生生物完整性指數顯著提升，反映流域生態結構逐步改善。

在執法層面上，長江流域各級農業農村、公安及市場監管部門持續推動「中國漁政亮劍」、「平安長江」等聯合行動，藉高密度巡查與科技監管，斬斷非法捕撈、運輸與銷售鏈。官方說明稱，雷達監控、無人機巡查等手段已廣泛應用，涉漁違法行為呈下降趨勢，執法效能明顯提升。

至於禁漁後的民生配套措施，大陸農業農村部表示，已有23.1萬名退捕漁民完成建檔管理，符合條件者均落實養老保險保障，有勞動能力且具就業意願者基本實現轉產就業，對生活出現突發困難的退捕漁民，則透過低保、返貧監測與精準扶助等措施，確保其基本生活穩定。