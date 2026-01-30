　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

▲▼ 2022湖北專題/江豚、宜昌、文創、環保生態 。（圖／生態記錄者胡先生提供）

▲長江禁漁五年，江豚數量明顯增多 。（圖／湖北宜昌生態記錄者胡先生，下同）

記者魏有德／綜合報導

長江流域實施「十年禁漁」滿五年，大陸官方今（30）日交出中期成績單，評估顯示，水域生態出現明顯改善，其中，最具指標性的物種「長江江豚」數量回升至1426頭，較三年前增加177頭；魚類物種數與水生生物完整性指標也同步提升，成為禁漁政策的重要成果。

▲▼ 2022湖北專題、江豚、微笑、長江精靈、宜昌 。（圖／湖北宜昌生態記錄者胡先生）

《環球網》報導，大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，農業農村部有關負責人介紹了長江十年禁漁中期評估情況。

據悉，大陸自2021年1月1日起，將長江流域重點水域劃設實施暫定為期十年的禁漁區域，時隔五年，大陸農業農村部委託復旦大學、中科院等單位聯合進行中期評估。

大陸農業農村部說明，作為長江生態系統的旗艦物種，長江江豚的族群變化是觀察禁漁成效的重要指標。經2025年專項調查結果顯示，長江江豚數量已恢復至1426頭，較2022年調查時增加177頭，同時，中華鱘近年放流規模連兩年超100萬尾，長江鱘自然產卵試驗也取得進展，象徵自然族群重建邁出關鍵一步。

▲▼湖北專題/鱘龍魚養殖基地、中華鱘生態基地 、拆除網箱、搬遷長江人工養殖鱘龍魚。（圖／湖北清江鱘龍漁業卡維爾提供）

▲中華鱘自然復育也是長江禁漁後的生態觀察重點。（圖／湖北清江鱘龍漁業卡維爾提供）

在整體生物多樣性方面，2021年至2025年間，長江流域累計監測到魚類351種，較禁漁前增加43種，魚類族群小型化趨勢獲得遏制，水生生物完整性指數顯著提升，反映流域生態結構逐步改善。

在執法層面上，長江流域各級農業農村、公安及市場監管部門持續推動「中國漁政亮劍」、「平安長江」等聯合行動，藉高密度巡查與科技監管，斬斷非法捕撈、運輸與銷售鏈。官方說明稱，雷達監控、無人機巡查等手段已廣泛應用，涉漁違法行為呈下降趨勢，執法效能明顯提升。

至於禁漁後的民生配套措施，大陸農業農村部表示，已有23.1萬名退捕漁民完成建檔管理，符合條件者均落實養老保險保障，有勞動能力且具就業意願者基本實現轉產就業，對生活出現突發困難的退捕漁民，則透過低保、返貧監測與精準扶助等措施，確保其基本生活穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

共軍長期「獨立山頭」難管　丁樹範： 紀委打貪影響軍武研產降速

才剛把遊客咬到滿臉鮮血！　可可托海雪豹「又咬死35隻羊」

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

共軍大清洗「習信任感受損」　寇健文：權力補位重整期侵台風險暫緩

陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

霍諾德攀登台北101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

26歲健美網紅睡夢猝逝　翻出生前照曝「身體早在求救」

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

共軍長期「獨立山頭」難管　丁樹範： 紀委打貪影響軍武研產降速

才剛把遊客咬到滿臉鮮血！　可可托海雪豹「又咬死35隻羊」

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

共軍大清洗「習信任感受損」　寇健文：權力補位重整期侵台風險暫緩

陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

霍諾德攀登台北101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

26歲健美網紅睡夢猝逝　翻出生前照曝「身體早在求救」

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

【幸運汪】阿金散步巧遇黃仁勳！　自動貼近還被摸到翻肚

大陸熱門新聞

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

白天修車、晚上修仙！　楊洋對談重慶公車黑手

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑 定讞到執行僅兩個月

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

騙不到榜一大哥了？陸官方下令禁團播過度美顏

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

才剛咬爛遊客臉！新疆雪豹又咬死35隻羊

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

殲-20A量產型完全體公開 黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

共軍大清洗「習近平信任感受損」　

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」

更多熱門

相關新聞

太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

太魯閣國家公園管理處近期完成「太魯閣臺地故事地圖解說服務平台」，並已正式上線提供解說服務。無論使用手機、平板或是電腦都可輕鬆上線，尤其在臺地步道上，可以透過故事地圖的引導及解說，隨時觀察及體驗步道特色，而不再只是走馬看花。

新北響應「百萬人種百萬樹」　打造永續生態城

新北響應「百萬人種百萬樹」　打造永續生態城

消失30年！華北豹現蹤河北 唯一只生活在中國的豹亞種

消失30年！華北豹現蹤河北 唯一只生活在中國的豹亞種

企業永續跨界新典範　興富發榮獲文策院首屆「ESG for Culture 影響力獎」肯定

企業永續跨界新典範　興富發榮獲文策院首屆「ESG for Culture 影響力獎」肯定

鄱陽湖流域多種候鳥遭毒殺 「扁毛霜」致鳥類迅速窒息...警逮三嫌

鄱陽湖流域多種候鳥遭毒殺 「扁毛霜」致鳥類迅速窒息...警逮三嫌

關鍵字：

長江禁漁江豚生態魚類中華鱘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面