精神糧食！「竹科人7點30分」買到50嵐　網驚呆：錢就該你賺

▲原PO一早上班就能買到50嵐。（示意圖／非新聞店家／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

早上就能喝到手搖飲，讓人精神飽滿一整天！一名網友熱心分享，騎車進新竹科學園區上班，途中會經過一家50嵐，最狂的是早上7點30分就開始營業，讓他笑稱是上班族的精神糧食。貼文引發共鳴，網友狂讚店家超懂園區需求，「這種店家錢就該你賺」、「好懂事的店家」、「經過都會掙扎一下」。

一名網友在Threads分享，每天騎車到新竹科學園區上班，路上會經過一家50嵐，最狂的是，店家早上7點30分就開始營業，他就買了一杯帶去公司，並笑虧這是「進竹科上班的精神糧食與快樂來源！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

超實用的資訊曝光後，一票竹科人驚呼，「哇嗚7:30就有，那員工幾點要到店煮珍珠啊！好厲害」、「整排手搖飲店面，多年來屹立不搖的就是這家50嵐」、「園區需求啊！業務早上要進廠拜訪當然要帶點伴手禮」、「謝謝你的資訊！下次買！每天經過都不敢買，我都覺得他還沒開，還在備料」、「好懂事的店家…早上就有得喝」、「這種店家錢就該你賺」、「有發現，真的很貼心的店家」、「07:30就有珍奶喝也太幸福」、「經過都會掙扎一下」。

平日7:30至22:00營業時間超長

不少人也好奇追問，「也太早~也是營業到晚上嗎？」「好早啊，那幾點打烊」。實際查看該間分店資訊，周一至周五營業時間為7:30至22:00、六日則是9:00至21:00。

另外，周末假期將至，不少手搖飲料業者也推出限定優惠，可不可熟成紅茶2月10日前於Uber Eats推「4大飲品買1送1」，品項包括胭脂紅茶、胭脂冷露、胭脂奶茶、胭脂歐蕾，限同品項，詳細優惠資訊依平台APP為主，售完為止。

迷客夏2月3日前有「A+B組合優惠」，於門市購買A區醇濃鮮奶茶L杯+B區愛茶的牛即享折扣，北部89元、南部79元，優惠可累計。

南部價區域：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。北部價區域：基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、澎湖、金門。