台鐵設備故障、落軌一年600起　立委批安全管理系統流於形式

▲立委李昆澤（左）批評，台鐵安全管理系統流於形式，無助解決問題。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部統計，台鐵平均每年發生600餘件的異常事件，主要為車輛及設備故障、人為操作不當及外物入侵等。為此，台鐵公司推動安全管理系統、5年安全提升計畫等精進作為。不過，立委李昆澤批評，管理系統只是增加文書工作量，無助解決問題，且行車安全改善計畫還兩度展延，執行期竟拉長為10年之久。

立法院交通委員會今日安排交通部進行「台灣鐵道安全提升計畫」專題報告，說明高鐵、台鐵、林鐵（阿里山林業鐵路）、糖鐵（糖業鐵路）等4大鐵路系統的安全水準現況。

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交通部指出，台鐵分別於2021年、2022年有5次及3件重大行車事故，2023年一般事故平均約42件、異常事件平均每年發生600餘件；其中行車事故概為出軌、火災、平交道事故及民眾入侵之傷亡事故，異常事件主要為車輛及設備故障、人為操作不當及外物入侵等。

高鐵近3年無重大行車事故，一般行車事故1件為維修時段工程車事故，異常事件主要為車輛故障(集電弓)、運轉保安裝置故障，造成延誤；林鐵重大行車事故1件、一般行車事故7 件包括平交道事故及死傷事故，異常事件主要為外物入侵和動輪空轉；糖鐵重大及一般行車事故各1件、異常事件5件。

交通部表示，為提升鐵路安全，頒訂國家鐵路安全計畫(RSSP)、推動安全管理系統(SMS)、建立自願報告系統等措施。台鐵2018年、2021年發生重大傷亡事故，安全備受關注，成立5年安全提升計畫專案管理辦公室，並持續優化安全管理系統等。

交通部表示，訂定台鐵公司5年行車事故（件）數目標值，今年起逐年降低，至 2028年降低件數達50%。今年1到7月因天然災變(地震颱風)災損、老舊車輛故障、民眾侵入鐵路路線及月台跳下案件增加，未能達成目標，將持續檢討改善。

民進黨立委李昆澤批評，台鐵面對自然災害時，必須做到快速預警和即時反應，但基層員工反映，安全管理系統流於形式，增加文書工作量，員工根本沒實際參與，無法建立改善安全文化，也沒有新增具體解決方案。

李昆澤也指出，台鐵公司提出行車安全改善6年計畫，卻2度展延，執行期竟拉長到10年之久，他要求內部稽核考評等文書工作精簡，改善無效程序，並納入員工參與，建立平等會議，重視基層意見。

對此，台鐵公司董事長杜微說，安全管理系統最後目的就是預防風險，目前相關規範都已經建立，也會裁減浮於形式的文書工作。5年安全提升計畫在2028年達成，後續推出第2、3個的五年計畫，持續提升安全。