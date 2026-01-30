　
社會 社會焦點 保障人權

臨停沒熄火被開走「4個月連偷8案」竊賊落網　慘被預防性羈押

▲警方提醒停車三原則防失竊。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警方提醒停車三原則防失竊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮1月26日晚間10時左右發生汽車失竊案件，民眾將車輛臨時停放於道路旁下車購物時，未將引擎熄火、鑰匙亦留置車內且未上鎖，返回後發現車輛不翼而飛，隨即向警方報案。

關山警察分局接獲通報後，立即派遣警力前往處置，並通報勤務指揮中心協助掌握車輛動向。警方依通報機制進行查詢與攔查，在各單位密切合作下，順利查獲涉案的林姓男子。

警方進一步清查發現，林嫌於去年10月至今年1月間、近4個月內，涉嫌犯下多起竊盜案件，包含一般財物竊盜3件，以及汽、機車竊盜5件，犯案手法具連續性與再犯風險，全案移送地檢署後，林遭法院預防性羈押。

關山警察分局偵查隊長鄭志舷指出，類似車輛失竊案件，多因民眾一時疏忽所致，常見情形包括短暫離車未熄火、鑰匙留置車內，或未確實上鎖，即便只是下車購物、取物或短時間離開視線，都可能成為竊嫌下手的時機。

警方呼籲，民眾停車時應養成良好用車習慣，務必落實「熄火、拔鑰匙、鎖車門」三大原則，無論停車時間長短皆不可掉以輕心；並建議將車輛停放於光線明亮、人車往來頻繁的地點，避免將貴重物品留置車內，以降低遭竊風險。

此外，警方也提醒，若發現可疑人車或疑似竊盜情形，請立即撥打110報案專線，警方將迅速派員到場處理；如不慎發生車輛失竊案件，也應第一時間通報警方，以利即時調閱相關資訊，提高查緝效率。

關山警察分局表示，治安維護除仰賴警方積極作為，也有賴民眾共同配合。只要落實基本停車安全措施，即可有效降低車輛失竊風險，攜手營造安全、安心的生活環境。另「115年加強重要節日安全維護工作」將於2月9日啟動，警方除加強治安維護與交通疏導外，也將提供大額存提款護鈔、住居所巡簽等多項為民服務措施，期盼讓民眾在春節期間能安心返鄉、放心出遊。

01/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

