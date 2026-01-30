　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高鐵台中站也買得到　南投精品咖啡新品進駐路易莎15實體店面

▲南投精品咖啡從產地走進市場，與路易莎連鎖店合作擴大通路。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投精品咖啡從產地走進市場，與路易莎連鎖店合作擴大通路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為跨出產地、前進全國市場，在南投縣政府輔導及農業部農村發展及水土保持署指導下，南投精品咖啡新品即起進駐路易莎咖啡精選門市，共計北、中、南15間實體店點，包括台中高鐵站等交通樞紐，讓全台消費者輕鬆品嚐來自南投山林的咖啡風味。

縣政府29日舉辦「山之序曲・啜飲南投—南投精品咖啡媒合發表會」，縣府農業處長蘇瑞祥出席活動，國姓鄉長邱美玲、路易莎咖啡副總經理黃佳雯共同主持啟動儀式，縣議員簡千翔也到場關心。

▲從產地走進市場，南投精品咖啡連鎖店飄香。（圖／南投縣政府提供）

蘇瑞祥指出，香菇、咖啡和葡萄，是南投農業「三黑金」，其中咖啡更是重要支柱，種植面積達200公頃，產量穩居全國第一；南投咖啡在生產端技術成熟、品質穩定，早已獲得專業圈高度肯定，但過去通路一直是瓶頸。

他表示，路易莎全台超過500間門市，南投的咖啡和路易莎合作，可將咖啡產業推向更廣大市場；未來縣府將持續推動「南投咖啡」品牌整合，重新包裝設計，並結合電商、實體通路及大型活動，建立長期穩定合作，讓南投咖啡從產地走向國際舞台。

▲從產地走進市場，南投精品咖啡連鎖店飄香。（圖／南投縣政府提供）

黃佳雯表示，經過專業杯測，南投咖啡豆品質令人驚艷，水洗與日曬處理皆展現強烈甜感與花香風味，雖然非高海拔產區，但在中低海拔環境下，透過精湛栽培與後製技術，已達到國際級水準，並多次獲得全球咖啡認證高分肯定；路易莎長期推廣莊園級、具產區履歷的精品咖啡，此次特別選定15間重點門市上架兩款南投新品，以親民價格讓更多民眾認識台灣本土咖啡，未來也將持續評估深化長期合作。

邱美玲感謝縣府積極媒合農民與市場，強調國姓鄉作為南投咖啡重點產區，更希望未來能推行契作模式，穩定產量與品質，讓農民不再獨自摸索從種植、烘焙到行銷的全過程；國姓鄉咖啡產銷班長林言謙也分享，與路易莎的合作讓產地直接連結市場，農民更有動力精進精品咖啡品質，持續深化栽培與後製技術，展現國姓在地特色，共同打造兼具產區精神與市場競爭力的台灣咖啡新模式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

提升第一線執勤安全　熱心企業捐防割手套守護員警安全

高鐵台中站也買得到　南投精品咖啡新品進駐路易莎15實體店面

枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

結合步道、茶香與夜櫻　石棹打造春季限定山城旅遊

仁愛鄉公所災後重建普發現金　警方護鈔到位守護村長領鈔安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」　樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

提升第一線執勤安全　熱心企業捐防割手套守護員警安全

高鐵台中站也買得到　南投精品咖啡新品進駐路易莎15實體店面

枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

結合步道、茶香與夜櫻　石棹打造春季限定山城旅遊

仁愛鄉公所災後重建普發現金　警方護鈔到位守護村長領鈔安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」　樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

地方熱門新聞

台電桃園區處員工自發集資送暖

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

美國愛達荷州學研團　訪問桃園天際線

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險醫美副作用要重視

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

科技農機下田　傳統施肥工時大減

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

「食」尚新聲代發聲！ 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

南投精品咖啡新品進駐路易莎15間實體店面

陳亭妃下營鐵馬謝票用「女性溫度」走進基層找回人民信任

更多熱門

相關新聞

上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在農曆年前前往大陸參訪已成為近年慣例，他24日現身上海陸家嘴錦德市場，品嘗傳統市場內的小吃並向多名攤商發放簽名紅包，現場一度吸引不少民眾圍觀拍照。據悉，黃仁勳已結束上海行程轉往北京，享用雲南美食，與科技業友人聚會及探視輝達員工。

代理商爆記憶體全面漲價80%　三星：傳言不正確

代理商爆記憶體全面漲價80%　三星：傳言不正確

陸資併購索尼電視業務 四大外資電視品牌中國市佔率已跌至深淵

陸資併購索尼電視業務 四大外資電視品牌中國市佔率已跌至深淵

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場 金山世遊拿下獨家代理權

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場 金山世遊拿下獨家代理權

不只黃金！白銀也在瘋漲 杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

不只黃金！白銀也在瘋漲 杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

關鍵字：

南投精品咖啡連鎖店產地市場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面