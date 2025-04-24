5生肖要發了！　財運跌深反彈

▲屬雞偏財運旺。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

川普關稅政策的變數，讓市場觀望氣氛濃厚，連帶影響台股整體表現。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「馬、牛、猴、雞、羊」財運即將跌深反彈。

小孟老師在臉書說，在投資市場裡面一定要冷靜，當股市連續大震盪後，反彈的力量會聚集，外在的雜音很多都是讓你恐懼，多留意績優類股與虛擬貨幣（比特幣），或許接下來會跌深反彈！

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TOP 5 屬羊：逢低佈局，注意龍頭類股

屬羊有機會因工作轉變，同時還能透過學習得到執照或證照，而有薪資調漲可能。若是有經營生意或個人事業的，會有合約增加，得到補助金，或客戶量增加，還有公關能力提升，隨之收入也提升。部分有機會因婚姻或伴侶關係，得到財務的機會。

投資者更有可能在資金投入方面，留意跌深的龍頭股，在股市低位時逢低佈局，等待市場反轉，那麼你的財務將會有更好的狀態。

TOP4 屬雞：偏財運旺，逢低加碼

屬雞在偏財運方面有不錯的表現，容易因創意表現而帶來更多財富。這個月會有許多娛樂性質的事件，像是藝術創作、娛樂表演收益，或慢慢加碼績優類股，跌深反彈拉回可以有不錯的財氣，小額收益獎金可不斷累積。

另外，像是在工作上，能靠著加班時數增加，讓收入有所成長。當然部分情況還是會有職業晉升、事業發展等方面的財務機會。

TOP 3 屬猴：不宜恐慌，把握低點

屬猴在5月有可能遇到財務收入的轉型，像工作型態改變、投資方式轉移之類的，都能為自己創造新的財務機會，而且有可能因此使得財務更為穩健。

其他的還可能有跟房產相關的收益，包括家庭財務規劃、房地產投資、房屋買賣、家庭資產管理等方面的財務機會，特別是買賣房產的，不妨把握這個時機。而金融商品的投資，若能運用創意跟多花一點心思，也是有機會得到不錯回報。

TOP 2 屬牛：積極取財，可買到低點

屬牛的5月財運積極行為，能幫助財富更加提升，還能因為明智決策，讓財務有更多管道收入。多一些與人際關係的互動和友善溝通，也是幫助財務提升的方式，像是與客戶多交流、談合作時多一些友善的舉動，都能有不錯的回應。

此外，個人價值觀改變，也會讓自己更為積極爭取財富機會。投資理財時，進行策略改變也能更為果斷，還能在職場上有所突破，好運自然跟著來。

TOP 1 屬馬：注意超跌類股，跌深加碼

屬馬在5月財運，個人事業若能運用非傳統的方式獲得財富，像是異業結盟、網路促銷之類的，則更有機會讓財務收入也跟著提升。

在投資方面，可多留意績優股，或許在股市跌深的時候，投資絕望之時，就是很好的買點。

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