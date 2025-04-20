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今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

▲▼大甲媽祖遶境起駕。（圖／記者林世文攝）

▲今天是媽祖生日。圖為香火鼎盛的大甲鎮瀾宮媽祖。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「穀雨」，也是媽祖聖誕。清水孟國際塔羅小孟老師分享，「穀雨撞媽祖生」的7大禁忌，像是不宜暴怒；此外，生肖屬「狗、豬、龍」拜完媽祖後，好運立刻到。

小孟老師說，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣布倉頡造字完成，在這天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為「穀雨」，用來紀念古人聖功；倉頡死後，有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

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小孟老師表示，另外，穀雨是春天最後一個節氣，也是24節氣中第6個節氣；穀雨開始，因冷暖空氣交會，雨水會增加，也是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田。

►穀雨7大禁忌

1、戒暴怒

穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2、不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。

3、避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林多的地方，容易被害蟲叮咬，因此儘量避開森林與雨林之地。

4、注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5、小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或使用電器用品容易觸電。

6、傳染疫情變多

穀雨日溼氣重，易引發傳染疾病，需注意社交距離。

7、上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意天雨路滑易跌倒，建議避免前往山區。

►穀雨開財運方法

準備一碗生米，米中放88元硬幣，選今天早上9時至11時，向天外祈求財運大發，此碗米為「蛇年穀雨米」；求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。

今天也是媽祖聖誕，小孟老師說，拜媽祖可準備橘子、柳丁、葡萄、蘋果、香蕉、鳳梨、西瓜、哈密瓜等當季水果，記得祭拜時單數最好，比如可準備3或5種水果，象徵吉祥；也可準備清茶、紅龜粿和湯圓（湯圓最好是紅色的）、麵線、化妝品、保養品、鮮花，這些都是媽祖最喜歡。

►穀雨好運3生肖

第三名：屬龍

今天建議可打扮外貌，打理好再去拜媽祖，說不定你的戀愛運可以提高不少。若有心儀對象，說不定對方也會喜歡你，可贏得芳心。

第二名：屬豬

今天拜媽祖可得到加持，身邊同事及朋友都願意靠近你學習，有機會得到專業人士賞識，升官加薪或事業走強的機會也就更多了。

第一名：屬狗

今天拜媽祖會有不錯的福報出現，正偏財都會提升很多，只要你在事業上好好積極努力，業績獎金或紅利都有機會獲得。若有閒錢不妨可小試個手氣，贏得一些額外的財富。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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