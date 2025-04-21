四月下旬「4大生肖」開外掛！　職場順利　幸福感飆升



▲四月下旬運勢開掛的生肖有誰！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

春末初夏之際，天地氣場悄然轉變，從4月22日開始，四個生肖將迎來一波強勢好運；根據《搜狐網》運勢專欄，本月下旬這四生肖不僅桃花運熱絡、事業順利，財神也主動報到，快看看你是否榜上有名？



生肖鼠：桃花盛開、財星高照，魅力與收入同步飆升

聰明機靈的生肖鼠，向來具備敏銳的觀察力與應變能力。進入4月下旬，鼠鼠們的桃花運如春風中盛放的花朵，不論是在朋友聚會還是工作場合，都可能遇到令人心動的新對象，輕鬆擦出戀愛火花。有伴者則與另一半感情更加升溫，理解與包容成為愛情中的甜蜜養分。

在財運方面，鼠族表現同樣亮眼。正財部分，職場表現獲得肯定，有升遷或獎金機會；偏財上，投資眼光獨到，可能在基金、股票或副業中獲得額外收益。不過切記「知足常樂」，財運雖旺，也需留心節制，避免過度冒進。

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生肖龍：霸氣全開，愛情甜蜜、事業翻紅

天生自帶王者氣場的生肖龍，從4月下旬起將開啟屬於自己的「主場模式」。單身的龍兒將吸引眾多目光，魅力指數破表；有機會收到曖昧訊息或告白，讓愛情運勢甜到心坎裡。有伴侶者則感情穩定，彼此互敬互重，為家庭增添溫暖能量。

事業方面，生肖龍將迎來新機遇，可能是項目突破、業績提升，或是掌握跨部門合作的主導權。甚至有機會獲得橫財，例如突如其來的獎金或遺產入帳。但要記得「居安思危」，順風順水之餘，也要提前規劃風險對應，才能讓財富長久穩固。

生肖馬：人脈活絡、戀愛如風，正偏財同步開花

活力四射、熱情外向的生肖馬，在四月下旬將收穫滿滿的人氣與好人緣。桃花運勢強勢爆發，特別適合在旅行、運動、展覽等開放性場合遇見心動對象。戀愛中的馬兒，也將與伴侶迎來更多互動與默契時光，情感如醇酒越陳越香。

在工作方面，生肖馬勇於嘗試與挑戰，主動把握新機會，積極行動將帶來穩定的正財收入。偏財方面，朋友推薦或靈感驅動下的投資項目也可能傳來好消息。惟要注意，運勢雖旺，但仍需理性行事，「穩中求勝」才能笑到最後。

生肖豬：真誠待人收穫情緣，平實中藏富貴

質樸真誠的生肖豬，在四月下旬的人際關係特別順遂。桃花運潛移默化地展開，可能來自於熟人介紹、鄰里互動或職場往來，細水長流般的關係將逐漸醞釀成深厚感情。有伴侶的豬豬們也能在日常相處中感受到更多體貼與溫柔，感情基礎愈發穩固。

財運方面，生肖豬腳踏實地，在正財方面表現穩定，職場表現受到肯定，收入小幅成長；偏財上則可能因人緣佳而獲得合作或投資機會。雖非一夜暴富型，但屬於穩穩地賺、長長久久的累積型好運。



雖然運勢加持是一種福氣，但真正的成功與幸福仍來自於自身的努力與選擇。若你是這四大幸運生肖之一，請牢牢把握四月下旬這波天時，不僅要勇於追愛、敢於挑戰，更要記得持續成長、穩健前行，讓這份好運成為你全年爆發的起點！