暗嗆趙少康「計較恩怨非藍支持者」　朱立倫：多數藍委反對倒閣

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣建議，遭民眾黨主席黃國昌駁回稱，「倒閣救不了台灣」，國民黨主席朱立倫也認為倒閣無法「倒賴」，在野黨主席基本否定倒閣一途，中廣前董事長趙少康則批，國民黨應化被動為主動，要朱下令倒閣。朱立倫今（23日）於中常會上表態，自己徵詢過大部分藍委意見，都是反對倒閣，並意有所指表示「這時還在為個人小恩小怨計較的，絕非孫中山先生的信徒，更不是國民黨支持者！」

朱立倫今日抨擊，公正的司法成為執政者的東廠，這是台灣最悲哀、最危險的時刻，獨裁者賴清德眼中只有鬥垮在野黨，讓台灣變成一言堂，只要反對賴清德個人意識形態的就是敵人、就要被清除，發動司法、動用媒體，還有一群綠衛兵隨時出征不同意見的人，連前總統陳水扁都看不下去提出忠告，竟然也要被出征，這是台灣民主的悲哀！

朱立倫感嘆，全世界都在拚經濟，只有民進黨還在內部找敵人，如果今天國民黨不站出來，明天被清除掉，台灣的民主與安全、經濟就都沒了、就都崩潰了，所以26號一定要上凱道，人民發出怒火，要賴清徳下台！這就是人民真正的心聲，不要分南北老少，更沒有分顏色，4月26日下午一起到凱道發揮人民力量。

話鋒一轉，朱立倫提到，從年初到現在，倒閣一直都有在討論，一直都是選項，但人民要的是倒賴，而非倒閣，倒掉無能的行政院長卓榮泰，明天還有李榮泰、黃榮泰，都只是賴清德的稻草人罷了！討論倒閣的過程之中，民進黨還要去製造藍白對立，去分裂國民黨；因此朱立倫強調，在野力量一定團結一起，昨日與黃國昌見面，就經濟、民主與司法層面，未來會為了台灣人民努力。

朱立倫透露，自己隨時徵詢立委意見，目前為止，絕大部分都不贊成用倒閣的方式，因為完全無法傷到賴清德，民主手段都會列為手段，要有策略跟方法，最重要的是要團結，「這時還在為個人小恩小怨計較的，絕非孫中山先生的信徒，更不是國民黨支持者，團結所有力量守護中華民國，不能讓獨裁者消滅台灣的民主！」

