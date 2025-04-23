417國民黨圍北檢警執法「精心設計」？　警政署：純粹北市警處理

▲國民黨主席朱立倫日前率黨公職包圍北院，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

為抗議檢調大動作針對罷免案幽靈連署一事進行調查，國民黨主席朱立倫日前率黨公職及支持者到北檢前抗議，現場警方共舉牌7次未驅離。對此，民進黨立委李柏毅今（23日）在內政委員會質詢時問及此事，直指現場精心設計過；警政署長張榮興說，當天警政署沒有支援，純粹由台北市政府警察局處理。

民進黨立委李柏毅質詢時說，4月17日那天台北市警局的執法，舉牌勸導、警告、制止非常有技巧，應該是有精心設計過，在6點46分第一次舉牌勸導，接著7點50分、8點51分、9點50分、10點54分、11點54分，分別舉牌警告跟制止。

李柏毅提到，過程中有兩個插曲，7點54分時國民黨立委率眾破壞拒馬，又多舉牌一次。其實北市警給蔣萬安市長很大的空間，蔣市長去半小時就好，就在6點45分到7點50分舉牌的空檔，如果順利30分鐘離開是不會被舉牌的。

李柏毅說，蔣萬安在場時碰到國民黨立委率眾暴力破壞拒馬，所以被舉牌了2次，「這沒有代表什麼，只是一個念法律系的首都市長，不遵守法律的記號」。

李柏毅直言，法院北檢外面，這不是民主是法治，是破壞法治，藍白不斷要破壞法治影響司法變成日常，這是在破壞台灣的法治。至於當天警政署有沒有支援？張榮興說，「警政署沒有支援，純粹由台北市政府警察局處理」。