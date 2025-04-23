藍營一姐點頭上凱道　台中至少65輛遊覽車聲援「總數無上限」

▲藍營一姐盧秀燕點頭426北上凱道大遊行相挺，藍營粗估現已有65台遊覽車將集結到台北參加活動，預估還會再增加，數量無上限。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

藍營一姐、台中市長盧秀燕今天宣布，將在4月26日北上凱道力挺大遊行。國民黨台中市黨部主委顏文正表示，目前已知至少有65台遊覽車會載鄉親北上參加大遊行，現在盧秀燕宣布之後，人數應該還會再增加，遊覽車台數「沒有上限」，但也有不少鄉親自發揪團，搭高鐵到台北參加活動。

▲盧秀燕4月26日將到台北凱達格蘭大道參加大遊行，要呼籲中央輕政治、重經濟、顧百姓。（圖／資料照片）



顏文正表示，目前台中市國民黨議員們由書記長李中領軍，初步了解將有20多名國民黨市議員將搭高鐵北上，近期都在忙著喬遊覽車，在市長盧秀燕宣布北上之前，就已經有大約65台遊覽車，宣布之後可能數量還會增加，現在苦於調不到車，但數量沒有上限！

盧秀燕今天在苗栗出席活動時表示，美國關稅議題是「國難」，也因此希望中央執政當局能夠輕政治、重經濟、重民生、顧人民、顧百姓。為了提醒中央執政當局，眼前應該放下政治，全力以赴拚經濟、照顧人民，4月26日她願意挺身而出，親自站在街頭提醒我們的國家領導人，這時候一定要全力化解國家的危機、拚經濟、照顧人民。