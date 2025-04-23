賴清德：第一階段對美談判順利　「政府一定會全力保障國內產業」

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（23日）召開中常會，對於美國關稅議題，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，目前對美的經貿對談，第一階段的談判順利，而行政院第一時間就有宣布880億產業支持方案，達到支持各個產業、至少1.2萬家廠商的目的。當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續在向前走，希望朝野能夠團結一致，支持這些方案，讓國家能夠跨過這些挑戰，繼續繁榮發展。

據轉述，賴清德表示，面對美國新的關稅政策，政府結合跨部門與民間的力量，不僅持續對美談判，更要全力相挺台灣產業。目前對美的經貿對談，第一階段的談判順利，接下來，請大家給政府更多的支持，如果有任何進展，政府一定會向國人報告，政府也一定會全力保障國內產業的權益，以及公平競爭的地位。

賴清德指出，在美國宣布關稅政策的隔天，行政院已經宣布，「9大面向、20項措施，總經費880億元」的產業支持方案，照顧受影響的產業，前天也進一步公布了，支持方案的申請程序、條件、以及相關細節。

對於相關方案，賴清德表示，具體的申請辦法中，政府取消了部分補助、與貸款措施的一些限制，希望能夠直接幫助到有需要的廠商；另也透過貿易融資利息減碼、農業金融支持方案、外銷貸款優惠、轉型補助等方式，達到支持各個產業、至少1.2萬家廠商的目的。

賴清德指出，當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續在向前走，政府的承諾也如期上路，做所有受到關稅影響產業的靠山。希望，朝野能夠團結一致，支持這些方案，讓國家能夠跨過這些挑戰，繼續繁榮發展。

賴清德表示，為了確保政府的措施符合產業的需要，他和卓榮泰院長，過去兩週，展開了「產業傾聽之旅」，前往多個縣市，和工具機、製造業、輕工業、ICT產業、農漁業、印刷、紡織，以及關鍵零組件等業者座談。我們勤走產業界，希望能具體了解業界最真實的心聲，讓政府可以幫得更到位、做得更有效。

賴清德也提到，昨天是「世界地球日」，自己也在總統府與環保團體見面交流。數位與淨零的雙軸轉型，是台灣的目標，也是世界的趨勢；我也會在明天的，「總統府國家氣候變遷對策委員會」上，聽取最新的進度報告、並持續凝聚各方意見，強化台灣在深度節能、雙軸轉型上的關鍵角色。

賴清德呼籲，各位，台灣現在正處在重要的轉捩點，我們一定要一致對外，發揮台灣人打拚向前行的精神，必然能夠克服挑戰、開創新局。