聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁近日強調，民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是「XX同路人」。這番言論引起部分綠營支持者不滿，前往陳水扁臉書留言批評。對此，綠委王世堅今（23日）受訪時表示，人在江湖，遲早要還的，以陳水扁前總統的高度、氣度而言，他絕對不是要為個人爭取什麼，是在提醒我們整個社會。自己非常尊重陳前總統、謝長廷前院長以及呂前副總統的看法。社會上其實很多民眾都是認同他們的看法，只是大家沒有說出來而已。

陳水扁日前出席凱達格蘭學校舉辦的「台灣民主的韌性與轉型」活動，陳水扁在演講一開場即暢談何謂民主，他強調民主不是一言堂，不能說意見不同，就說是「XX同路人」。阿扁隨後也解釋，過去國民黨威權統治下，在野人士被說成三合一的敵人，阿扁主張台獨就是「XX同路人」；川普第一次參選總統，當時台灣社會幾乎都是一面倒的川粉，拜登被說成在中國有生意，會出賣台灣的人，阿扁評估川普應不會連任，拜登會當選，網路貼上有關拜登故事的照片，也被出征就是「XX 同路人」。

對於陳水扁說法，有部分媒體解讀是為了拚特赦，對此，王世堅今受訪時表示，沒有沒有沒有，以陳水扁前總統的高度、氣度而言，他絕對不是要為個人爭取什麼，並不是這個樣子。他這麼說，反而有些人替他擔心。但以他過去擔任過首都市長、兩任的總統，他看到的是更深遠的，是在提醒我們整個社會。

對於陳水扁說法，王世堅指出，自己不會因人廢言，何況陳前總統的為人大家很清楚，在公事、國事方面，陳水扁前總統很少錯誤判斷。自己會很正面的看待他的看法跟講法。尤其過去民進黨最優秀的這三位，謝長廷、陳水扁、呂秀蓮，他們不約而同、同樣都提到這個問題，提出他們的看法。

王世堅強調，個人是非常尊重他們，畢竟他們長年領導了台灣的民主運動、領導了整個民主進步黨。自己是非常尊重陳前總統、謝長廷前院長以及呂前副總統的看法。社會上其實很多民眾都是認同他們的看法，只是大家沒有說出來而已。

對於網路上一番論戰，王世堅表示，當然會有人有不同的看法，但希望批評的人適可而止。對於民主前輩的尊重是最起碼的事情。不要用奇奇怪怪想法去揣度他們講這些話的出發點，這樣不好。喜歡亂批評、揣度別人的，倒是該好好的反思現在的作為。

王世堅指出，這三位對民主運動有這麼深遠、重大影響的領導人，他們的意見如果你不願意聽，那不要聽就算了，不要用那種惡言惡語、不堪入目的字眼批評，這不好，過去他們三位貢獻的時候，請問現在批評的人，當時在幹什麼？