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獨／臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更勝病痛　籲重視全人善終照護

▲臺大醫院金山分院蔡兆勲院長：心靈痛苦更甚病痛。（圖／記者郭世賢攝）

▲臺大醫院金山分院院長蔡兆勲談末期照護：心靈之痛，比病痛更難療癒。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

臺大醫院金山分院蔡兆勲院長，以近30年陪伴末期病人的經驗，分享他對「善終」與生命意義的深刻體悟。蔡兆勲接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪指出，心靈的痛苦往往比身體更沉重，而唯有從面對死亡過程中學習如何好好生活，才能真正實現「善終」。透過安寧緩和醫療的六大步驟，他致力於幫助病人減輕痛苦、完成善終準備，也呼籲社會正確認識自然死亡、安樂死與斷食的差異，尊重每一個人的生命尊嚴與選擇。

臺大醫院金山分院蔡兆勲院長，過去近30年來致力於陪伴與照顧末期病人。他深刻體會到，「從死亡過程中學習生活」是一門深刻的生命課題，也希望社會大眾能更正確認識「善終」的意義，擺脫常見的誤解。

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心靈的痛苦，往往比身體更沉重。

蔡兆勲指出，在照護病人的過程中，他發現「心靈的苦比肉體的痛更沉重」。身體的疼痛可以靠藥物控制，但心靈上的痛楚，如怨天尤人、孤單寂寞、失落無助，卻沒有特效藥。一旦身體疼痛緩解後，這些深層的心靈痛苦便會浮現，甚至更加明顯。

▲臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更甚病痛。（圖／臺大醫院金山分院院長蔡兆勲提供）

▲蔡兆勲籲重視安寧療護：真正的善終，從照顧心開始。（圖／臺大醫院金山分院院長蔡兆勲提供）

蔡兆勲強調，「死亡對人而言，是一個最大的挑戰。」因此，我們更應該藉由病人面對死亡的過程，學習如何真正地活著。他在學校開設「從善終的故事學習生命的智慧」課程，鼓勵年輕人提早思考生命的意義，學會樂活，活得更有價值。

安寧緩和醫療六大步驟。

根據多年實務經驗，蔡兆勲歸納出安寧緩和醫療的六大步驟：1、正確的預後評估：評估病人剩餘壽命，三天與三個月的照護方式截然不同。2、建立信任關係：包括親切打招呼、拉近距離、尋找共同點等十種具體方式。3、召開家庭會議：以「邀請」的姿態與家屬對話，而非「傳喚」。4、符合倫理的決策：區分哪些治療真正對病人有益，避免讓病人徒受痛苦。5、積極的死亡準備：涵蓋生命回顧、自我肯定、化解衝突、完成心願等五個面向。6、悲傷撫慰：協助家屬處理哀傷與失落情緒。

一位27歲病人的生命啟發。

蔡兆勲分享一位27歲病人的故事。這位病人自15歲起病痛纏身，最終因舌癌失去舌頭，無法言語與進食。當學生問他有何心願，他寫下：「想吃美食。」這簡單的一句話，反映出他深層的靈性渴望與對生命的眷戀。在醫療團隊的細心陪伴下，這位病人完成了自我肯定、化解內心衝突，以及「四道人生」（道歉、道謝、道愛、道別），最終安詳離世，甚至在臨終時露出一抹讓母親驚喜的微笑。

▲臺大醫院金山分院蔡兆勲院長：心靈痛苦更甚病痛。（圖／記者郭世賢攝）

▲「善終不是不痛，而是圓滿」蔡兆勲強調全人臨終關懷。（圖／記者郭世賢攝）

「善終」不只是生命的結束，而是活得有尊嚴。

蔡兆勲強調，「善終」不只是生命結束的狀態，而是能夠「活得好」，才有機會「死得好」。他明確區分三種不同的生命終止方式：1、自然死亡：遵循安寧緩和醫療條例與病人自主權利法，不刻意延長或縮短生命。2、安樂死：透過藥物主動結束生命。3、斷食死：停止飲食直到死亡。

蔡兆勲特別提醒，社會上對「斷食善終」的倡議容易產生誤解，應區分「被斷食」與「自主停止進食」的不同。他呼籲大眾理解因病情導致的自然食慾減退，與刻意斷食的本質差異，避免不必要的家庭衝突與誤會。

善終的價值：從「想死」到「不想死」。

最後，蔡兆勲強調，多數末期病人在接受適當照護後，往往會從「想死」的念頭，轉變為「不想死」的渴望。這正是安寧緩和醫療的價值所在，透過緩解痛苦、照顧心靈，讓病人重新獲得生活的品質與尊嚴，找到生命的意義，才是真正的「善終」。

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