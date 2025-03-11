綠翻車！遭爆施壓醫院　羅廷瑋曬證據打臉：沒開診怎麼大小聲？

記者鄭佩玟／台北報導

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位立委因其助理不滿小孩就醫服務，竟透過特急件公文把國民健康署、中央健保署的署長及教學醫院副院長叫到辦公室亂罵一通，民進黨台中市議員江肇國更指施壓的就是國民黨立委羅廷瑋。羅廷委今（11日）召開記者會還原時序，起因是收到許多家長陳情，台大醫院的兒童發展篩檢服務只有掛名沒有服務，自己才召開協調會，且當時國建署署長根本沒到場，而台大醫院既然沒開診又何來看診之說？「沒有看診有甚麼理由去大小聲？」

▲國民黨立委羅廷瑋召開記者會回擊抹黑。（圖／記者屠惠剛攝）

台大婦產科醫師施景中日前爆料，有教學醫院主任透露，某位第一階罷免達標的立委因其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，竟緊急把國健署長、健保署長及醫院副院長、醫師在當天傍晚叫到辦公室亂罵一通，有些網友猜測是國民黨立委洪孟楷，但施景中否認；民進黨台中市議員江肇國今日上午在臉書PO文，點名當事立委是國民黨立委羅廷瑋。

羅廷委則召開記者會反擊，「台大醫院沒有開診何來看診？」爆料就是個抹黑，年前就收到很多家長陳情，台大醫院的兒童發展篩檢服務只有掛名沒有服務，到了醫院掛號，醫院會直接退掛，所以很多家長不斷來申訴，看到國建署網站去了台大，但台大面對有需要的病患卻是退掛，113年6月邱泰源歡欣鼓舞開記者會，說要提供兒童發展篩檢，但政策執行半年，台大卻完全沒提供服務，國建署難道都沒有督導政策嗎？編列2.33億說要服務兒童，如今經費也給了，照理說家長要能順利掛號，但政策落地半年沒有執行，主管機關的國建署居然完全不知道。

羅廷瑋表示，自己發現這問題後才發出公文，且本來是想召開記者會，但國建署希望大事化小、想要透過協調會處理，所以1月21日才緊急召開協調會，但政策已經上路半年，未避免家長看到網路錯誤資訊白跑醫院，只好趕緊做出臨時共識，加註台大兒醫無法提供篩檢服務。

羅廷瑋指出，台大醫院1月24日發布新聞稿說還沒執行，27日也說沒有執行，沒有開診何來看診？若無提供篩檢服務，為何國建署不敢撤下台大做為合作診所的資格？沒有提供還要放在裡面？台大應該出來講清楚，國建署2.33億經費編列了，為何不能提供？如今自己被抹黑攻擊，只想問沒有開診到底怎麼看診？

羅廷瑋說，施景中說的內容造成軒然大波，還說署長有到場，署長根本沒有來參與協調會！施景中的臉書文用字隱晦，敘述離奇，還害洪孟楷無端遭受網軍攻擊，現在又點名其他立委，「我仔細研究，他的貼文內容跟我開的協調會完全不同，我這幾天也在等有沒有人點名我耍官威，今天有跳樑小丑急不可耐了，請大家去找協調會的官員，問看看他們有沒有這件事？討論過程都希望大家一起探討，沒有看診到底何來這件事？」他最後強調，身正不怕影子斜，今天就是要來直球對決。