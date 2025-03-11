　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠翻車！遭爆施壓醫院　羅廷瑋曬證據打臉：沒開診怎麼大小聲？

記者鄭佩玟／台北報導

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位立委因其助理不滿小孩就醫服務，竟透過特急件公文把國民健康署、中央健保署的署長及教學醫院副院長叫到辦公室亂罵一通，民進黨台中市議員江肇國更指施壓的就是國民黨立委羅廷瑋。羅廷委今（11日）召開記者會還原時序，起因是收到許多家長陳情，台大醫院的兒童發展篩檢服務只有掛名沒有服務，自己才召開協調會，且當時國建署署長根本沒到場，而台大醫院既然沒開診又何來看診之說？「沒有看診有甚麼理由去大小聲？」

▲▼立委羅廷瑋召開 踢爆衛福部擴大 兒童發展篩檢服務 誇大不實 台大兒醫根本沒執行 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅廷瑋召開記者會回擊抹黑。（圖／記者屠惠剛攝）

台大婦產科醫師施景中日前爆料，有教學醫院主任透露，某位第一階罷免達標的立委因其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，竟緊急把國健署長、健保署長及醫院副院長、醫師在當天傍晚叫到辦公室亂罵一通，有些網友猜測是國民黨立委洪孟楷，但施景中否認；民進黨台中市議員江肇國今日上午在臉書PO文，點名當事立委是國民黨立委羅廷瑋。

羅廷委則召開記者會反擊，「台大醫院沒有開診何來看診？」爆料就是個抹黑，年前就收到很多家長陳情，台大醫院的兒童發展篩檢服務只有掛名沒有服務，到了醫院掛號，醫院會直接退掛，所以很多家長不斷來申訴，看到國建署網站去了台大，但台大面對有需要的病患卻是退掛，113年6月邱泰源歡欣鼓舞開記者會，說要提供兒童發展篩檢，但政策執行半年，台大卻完全沒提供服務，國建署難道都沒有督導政策嗎？編列2.33億說要服務兒童，如今經費也給了，照理說家長要能順利掛號，但政策落地半年沒有執行，主管機關的國建署居然完全不知道。

▲▼立委羅廷瑋召開 踢爆衛福部擴大 兒童發展篩檢服務 誇大不實 台大兒醫根本沒執行 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

羅廷瑋表示，自己發現這問題後才發出公文，且本來是想召開記者會，但國建署希望大事化小、想要透過協調會處理，所以1月21日才緊急召開協調會，但政策已經上路半年，未避免家長看到網路錯誤資訊白跑醫院，只好趕緊做出臨時共識，加註台大兒醫無法提供篩檢服務。

羅廷瑋指出，台大醫院1月24日發布新聞稿說還沒執行，27日也說沒有執行，沒有開診何來看診？若無提供篩檢服務，為何國建署不敢撤下台大做為合作診所的資格？沒有提供還要放在裡面？台大應該出來講清楚，國建署2.33億經費編列了，為何不能提供？如今自己被抹黑攻擊，只想問沒有開診到底怎麼看診？

羅廷瑋說，施景中說的內容造成軒然大波，還說署長有到場，署長根本沒有來參與協調會！施景中的臉書文用字隱晦，敘述離奇，還害洪孟楷無端遭受網軍攻擊，現在又點名其他立委，「我仔細研究，他的貼文內容跟我開的協調會完全不同，我這幾天也在等有沒有人點名我耍官威，今天有跳樑小丑急不可耐了，請大家去找協調會的官員，問看看他們有沒有這件事？討論過程都希望大家一起探討，沒有看診到底何來這件事？」他最後強調，身正不怕影子斜，今天就是要來直球對決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲
幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

台人移民中國「被剝奪權利還要當兵」！媒體人：破政府邏輯貓屁不通

馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

屢被傳空降參戰高雄市長！潘孟安曝「不敢南下」原因：扯太遠了

喊話國民黨說清楚罷免戰略　前藍委點問題：大家不知道在打什麼仗

戰鬥藍助盧秀燕選黨魁？　趙少康點名韓國瑜：院長不能選主席嗎

AIT證實資助黑熊學院：台美共同價值　為民間非營利組織提供資金

賴清德親訪軍聞社、青報：抵禦無煙硝攻勢　重要性不低於三軍部隊

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

台人移民中國「被剝奪權利還要當兵」！媒體人：破政府邏輯貓屁不通

馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

屢被傳空降參戰高雄市長！潘孟安曝「不敢南下」原因：扯太遠了

喊話國民黨說清楚罷免戰略　前藍委點問題：大家不知道在打什麼仗

戰鬥藍助盧秀燕選黨魁？　趙少康點名韓國瑜：院長不能選主席嗎

AIT證實資助黑熊學院：台美共同價值　為民間非營利組織提供資金

賴清德親訪軍聞社、青報：抵禦無煙硝攻勢　重要性不低於三軍部隊

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

政治熱門新聞

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

遭爆施壓醫院　羅廷瑋打臉：沒開診怎大小聲？

藍提普發現金1萬！陳其邁：不該是常態

大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

不是洪孟楷！他爆羅廷瑋才是施壓醫院藍委　轟「像個男人敢做敢當」

罷免34:0　藍：中選會幫忙不能幫到這麼過分

趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？

50萬標案拆20家廠商投標　卓榮泰：各位委員認為有可能嗎？

憂台積電失競爭力！卓榮泰「你代表中央政府？」　傅崐萁停5秒才開口

郭智輝二度為失言鞠躬道歉　曝台積電投資審核尚未進入行政程序

持續掛蛋！藍營罷免黃捷等4綠委一階段也未過　3待補件、1撤案

柯文哲未戴戒具奔喪！黃智賢：陳水扁不如柯

美稱可提供核能協助　國民黨團列優先議程

更多熱門

相關新聞

藍委指美國也曾因總預算多次停擺　卓榮泰：委員希望我們停擺幾天？

藍委指美國也曾因總預算多次停擺　卓榮泰：委員希望我們停擺幾天？

行政院長卓榮泰今（11日）率行政團隊赴立法院，針對中央政府總預算覆議案進行報告。對於藍委許宇甄質疑，是否以後立法院刪減預算一定要先跟行政院講？卓榮泰回應，有七個部會預算被刪減數超過原編預算數。行政院編100塊錢不能刪120塊錢。許宇甄也追問，美國聯邦政府也曾因總預算多次停擺。卓秒答，「委員希望我們停擺幾天？」許宇甄則回應，今天討論的重點不是這個。隨後快速開啟下一個質詢話題。

藍提普發現金1萬！陳其邁：不該是常態

藍提普發現金1萬！陳其邁：不該是常態

曝財政部終於提《財劃法》修正版本　柯志恩：覆議案前假認真？

曝財政部終於提《財劃法》修正版本　柯志恩：覆議案前假認真？

怒駁施壓員警　葉元之稱餐敘正常寒暄

怒駁施壓員警　葉元之稱餐敘正常寒暄

藍想邀罷台北雙吳　黃國昌回應了

藍想邀罷台北雙吳　黃國昌回應了

關鍵字：

國民黨羅廷瑋國建署臺大醫院罷免施壓江肇國

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面