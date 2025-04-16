牠是被槍殺！糙齒海豚桃園擱淺亡　解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

記者郭世賢／基隆報導

中華鯨豚協會近日揭露一起令人震驚的海洋動物死亡事件。一隻於2023年5月3日擱淺在桃園許厝港岸邊的雌性糙齒海豚，經救援不治，隨後進行解剖時發現其頸椎與頭部右側各中1槍，推測槍傷嚴重損害其聽力與游泳控制能力，導致牠最終擱淺死亡。

▲無聲的控訴！海豚中彈擱淺亡，中華鯨豚協會追查真相。（圖／翻攝自《中華鯨豚協會》臉書粉專，下同）

中華鯨豚協會在15日晚間透過臉書發文，以「揭開一堂海洋的真相課」為題，揭示這起事件的全貌。協會指出，解剖結果顯示，海豚體內留有2枚子彈，研判疑似遭掃射。第1枚子彈嵌入頸椎，影響牠控制方向的能力；第2枚則自左下顎貫穿至右側耳骨，嚴重損害聽力，對依賴聲音導航與社交的鯨豚而言，無異於剝奪生存能力。

中華鯨豚協會強調，這起案件「不是自然死亡，而是遭槍殺」，協會已依程序通報並與主管機關及相關專業單位合作，完成必要的調查與後續處理。

▲糙齒海豚桃園擱淺亡，解剖揭遭兩槍擊中致死。

為喚起社會對海洋生態保育的重視，協會決定將這隻糙齒海豚製作為教育標本。該標本將隨著巡迴講座走進桃園各地，讓更多人理解海洋生物所面臨的處境。協會表示，製作標本的目的不是為了記住死亡，而是希望透過牠留下的身體，傳達海洋真相，呼籲更多人關注並行動。

未來，協會也將開設系列課程，深入探討海洋野生動物擱淺救援、解剖與標本製作過程，以及從中得到的保育啟示，期盼能引導社會共同守護海洋生命的未來。

▲▼糙齒海豚頸椎及頭部右側身中2槍致死。

▼解剖結果顯示，海豚體內留有2枚子彈。

