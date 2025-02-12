　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

BIODERMA「貝愛之心」為安寧病房病友獻愛　提供更好的肌膚照護

▲▼BIODERMA「貝愛之心」為安寧病房病友獻愛。（圖／業者提供）

▲臺大醫院雲林分院2/10上午舉行「愛心傳遞 雲寧守護－安寧病房物資捐贈儀式」。

圖、文／貝膚黛瑪提供

法國諾奧思集團NAOS創立以來，透過Care First全球公益計畫，從Communities、Planet、People、Responsible Enterprise等四個面向，為環境保護、關懷社會、慈善公益、公司治理奉獻心力！2/10臺大醫院雲林分院舉行「愛心傳遞 雲寧守護－安寧病房物資捐贈儀式」，感謝法國諾奧思集團台灣分公司，捐贈旗下BIODERMA法國貝膚黛瑪「舒益輕沐浴油」與「舒益修護精華乳」，希望為病友與醫護人員提供更好的肌膚照護。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，臺大醫院雲林分院長期致力於安寧緩和醫療，為末期病患，尤其癌末患者，提供全人、全家、全隊、全程、全社區的「五全」照護，讓每位病友在生命最後階段都能夠獲得尊嚴、舒適與全面的支持。今天的捐贈不僅是對醫療團隊的支持，也進一步增強了我們為病友提供更好照護的能力。

台灣諾奧思總經理李凌玲表示：衷心感謝臺大醫院雲林分院對病友的細心照護，並深刻認同「五全照護」理念。安寧病房不僅是醫療空間，更是一個充滿愛與陪伴的地方，讓病友在生命的旅程中感受到安心與尊嚴。我們很高興能透過BIODERMA法國貝膚黛瑪的「舒益輕沐浴油」與「舒益修護精華乳」，這些專為敏感與病理肌所設計的產品，能幫助病友緩解乾敏不適。期盼用「貝愛之心」，讓每位需要「被」愛的病友，都能感受到無微不至的關懷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不只是練習賽！韓媒曝台韓戰G2先發
22元外送發票中千萬！獎金沒人領爆糾紛
國道血滴子！天外飛來巨輪砸對向賓士　恐怖瞬間曝
快訊／民眾在亞灣「疑撈到屍塊」　警方送驗比對中
威力彩狂飆12億！3星座「受到財神眷顧」　快手刀衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

BIODERMA「貝愛之心」為安寧病房病友獻愛　提供更好的肌膚照護

味全龍公益競標開跑！凱威基鴻捐實戰球具　助攻偏鄉棒球夢

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

BIODERMA「貝愛之心」為安寧病房病友獻愛　提供更好的肌膚照護

味全龍公益競標開跑！凱威基鴻捐實戰球具　助攻偏鄉棒球夢

吃湯圓脹氣、胃酸逆流？中醫教按「3部位」快速緩解　喝1飲料也能輕鬆消化

六堆祈福尖炮城新亮點！SDGs棒球尖炮城　總獎金40萬

藍發動罷免案被抓包狂抄名冊　綠營準備法律戰因應

Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

日本隊12強不敵台灣拍成紀錄片！監督：經典賽將組更強陣容

Honda「全尺寸旗艦休旅」新年式升級！3.5升V6動力折新台幣147萬起

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

小炳憶「與大S通2hrs越洋電話」　生前暖舉感動他：非常有愛

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理　親親合照送干貝奶油燒

跟女友同居！海王劈腿「用LINE超狂1招」跟學妹聊天：每天重複做

【喉嚨借過一下】海豚一口吞維他命還張嘴給飼養員檢查XD

公益熱門新聞

威基鴻捐實戰球具助攻偏鄉棒球夢

BIODERMA為安寧病房病友獻愛

ZUMBA派對號召乳癌病友找回正能量

長輩大秀才藝　青銀共伴成果發表全場超嗨

兩岸公益論壇廈門登場

戒治所家庭日　爸爸的眼淚助浪子回頭

包1萬顆手工水餃　蔡老闆感謝貴人

東森力挺「台灣滑輪天才少女」

小5女童罹象腿　笑：是天使親的

東森慈善送紅包陪爺奶圍爐

郭昭巖攜手國際扶輪3481地區寒冬送暖！延續家訪深入關懷弱勢

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

東慈揪爺奶吃年菜！暖心再抽「東森廣場購物金」

台灣億滋捐千箱麗滋餅乾　助弱勢度疫情難關

更多熱門

相關新聞

威基鴻捐實戰球具助攻偏鄉棒球夢

威基鴻捐實戰球具助攻偏鄉棒球夢

把味全龍人氣球星的實戰球具帶回家，同時為偏鄉孩子的棒球夢助一臂之力！味全龍響應公益夥伴頂新和德文教基金會的「接棒未來」棒球公益計畫，即日起到16日推出林凱威、李凱威及劉基鴻等人氣球星的十項實戰用品公益競標，皆附有球星親筆簽名及證書，競標所得將捐贈給接棒未來計畫協助偏鄉棒球隊。

醫美、A醇轟炸爛臉！修護更關鍵

醫美、A醇轟炸爛臉！修護更關鍵

阿凱送年菜、拍電影活出新希望

阿凱送年菜、拍電影活出新希望

台灣世界展望會「籃海計畫」

台灣世界展望會「籃海計畫」

味全龍巨型棒球台北燈節亮相

味全龍巨型棒球台北燈節亮相

關鍵字：

公益愛心雲臺大醫院貝膚黛瑪

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

蘋果春季新品無預警上架

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面