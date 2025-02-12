BIODERMA「貝愛之心」為安寧病房病友獻愛　提供更好的肌膚照護

▲臺大醫院雲林分院2/10上午舉行「愛心傳遞 雲寧守護－安寧病房物資捐贈儀式」。

圖、文／貝膚黛瑪提供

法國諾奧思集團NAOS創立以來，透過Care First全球公益計畫，從Communities、Planet、People、Responsible Enterprise等四個面向，為環境保護、關懷社會、慈善公益、公司治理奉獻心力！2/10臺大醫院雲林分院舉行「愛心傳遞 雲寧守護－安寧病房物資捐贈儀式」，感謝法國諾奧思集團台灣分公司，捐贈旗下BIODERMA法國貝膚黛瑪「舒益輕沐浴油」與「舒益修護精華乳」，希望為病友與醫護人員提供更好的肌膚照護。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，臺大醫院雲林分院長期致力於安寧緩和醫療，為末期病患，尤其癌末患者，提供全人、全家、全隊、全程、全社區的「五全」照護，讓每位病友在生命最後階段都能夠獲得尊嚴、舒適與全面的支持。今天的捐贈不僅是對醫療團隊的支持，也進一步增強了我們為病友提供更好照護的能力。

台灣諾奧思總經理李凌玲表示：衷心感謝臺大醫院雲林分院對病友的細心照護，並深刻認同「五全照護」理念。安寧病房不僅是醫療空間，更是一個充滿愛與陪伴的地方，讓病友在生命的旅程中感受到安心與尊嚴。我們很高興能透過BIODERMA法國貝膚黛瑪的「舒益輕沐浴油」與「舒益修護精華乳」，這些專為敏感與病理肌所設計的產品，能幫助病友緩解乾敏不適。期盼用「貝愛之心」，讓每位需要「被」愛的病友，都能感受到無微不至的關懷。