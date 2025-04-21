防災綠廊！雲林縣府投入800萬　打造西螺公舘里休憩友善步道

▲縣府投入總預算經費約800萬元改善西螺鎮公舘里臨靠農田水利署雲林管理處權管二崙支線放水路及埔姜分線水利剩地。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

西螺鎮公舘里臨靠農田水利署雲林管理處權管二崙支線放水路及埔姜分線之水利畸零剩地，長期缺乏管理，環境雜亂無章。雲林縣政府投入總預算經費約800萬元進行「西螺鎮公舘里三源聖濟寺前增設水位觀測站工程」，自去年9月起歷經半年時間，將環境打造成休憩、防災、安全多方兼具友善空間。

縣長張麗善於今（21）日率縣府水利處團隊，會同李明哲議員、廖偉晴議員、公館里長李沐威及地方鄉親共同參與竣工說明會。張麗善表示，在地方建議希望能做一條步道，有涼亭、護欄、還要有照明設備兼顧景觀綠美化的規劃。縣府遂辦理改善，為鄉親創造一條與社區連接的休閒遊憩動線，讓周邊的居民、遊客有更舒服的環境和休息空間。

▲張麗善縣長今率隊說明並視察西螺鎮公舘里三源聖濟寺前增設水位觀測站工程竣工成果（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府水利處科長羅士閔簡報說明指出，「西螺鎮公舘里三源聖濟寺前增設水位觀測站工程」主要施作項目為串聯步道的建置，全長約260公尺，寬度5.5公尺，全線皆設有枕木護欄，步道兩側皆種植矮仙丹綠化，該工程範圍長期以來每遇颱風豪雨即衍生淹水之虞，更設置水位觀測站觀測水情狀況。

縣長張麗善強調，未來縣府也將持續爭取經費辦理地方建設，不僅提升居民生活品質、精神憑藉、環境綠化效能以及提供休閒、防災與自然保育而營造出友善空間，讓雲林縣成為更美好的宜居城市。

▲「西螺鎮公舘里三源聖濟寺前增設水位觀測站工程」竣工，增添鄉親長輩交流、休憩好去處（圖／記者游瓊華翻攝）