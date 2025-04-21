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全台首次三大神尊同堂！六房媽邀北港媽、五年千歲共創歷史

▲▼ 全台首見！雲林三大國家重要民俗神尊齊聚土庫股六房媽紅壇開壇典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 全台首見！雲林三大國家重要民俗神尊齊聚土庫股六房媽紅壇開壇典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）
 記者翁伊森／嘉義報導

雲林宗教文化年度盛事即將展開！三大由文化部指定登錄為**「國家重要民俗」的宗教儀典：「雲林六房媽過爐」、「北港朝天宮迎媽祖」、「馬鳴山五年千歲大科」所供奉之神祇：六房天上聖母、北港天上聖母與五年千歲，將於114年5月7日齊聚土庫股臨時紅壇，共同六房媽開壇典禮，堪稱全台首次三大神尊同堂，宗教文化歷史性一刻！

此次活動由社團法人中華民國六房媽會主動發起，於5月7日由六房媽會與土庫股爐主團隊親赴北港朝天宮與馬鳴山鎮安宮，迎請北港媽祖與五年千歲開基神尊（本年度由「薛千歲」三聖筊應允），進駐土庫紅壇鑑壇。5月8日上午9點起，三大神尊將正式進駐紅壇接受信眾參拜，並於同日辦理六房媽新歌發表會，邀集各地信眾與宮廟共襄盛舉、祈福納祥。

▲▼ 全台首見！雲林三大國家重要民俗神尊齊聚土庫股六房媽紅壇開壇典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「六房媽過爐」的獨特輪值制度，由斗南、土庫、斗六、大埤、虎尾五股輪流奉祀，為全台最大媽祖過爐文化祭典，於107年登錄為國家重要民俗。另外「北港朝天宮迎媽祖」於民國100年4月時獲指定為國家重要民俗歷史最悠久的媽祖遶境之一，以犁炮、藝閣聞名，113年再登錄「北港進香」為國家重要民俗。而「馬鳴山五年千歲大科」：五年一次、跨越雲嘉地區五百庄，保留完整王爺祭典科儀，為海線王爺信仰核心，也於108年登錄國家重要民俗。

▲▼ 全台首見！雲林三大國家重要民俗神尊齊聚土庫股六房媽紅壇開壇典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

儘管三者源流各異，但皆屬雲林縣內香庄信仰圈的組成一環，彼此在歷史脈絡與人文互動上早有交流；而土庫過港庄亦屬馬鳴山信仰圈，每逢五年到科，皆參與請王遶境，與六房媽年度過爐形成香火交錯的獨特景象。此次由山線六房媽「邀請」海線北港媽祖與五年王爺同聚紅壇，更象徵山海線宗教文化合作的新典範，也促成歷史性「雙媽會」與王爺共壇的創舉。

▲▼ 全台首見！雲林三大國家重要民俗神尊齊聚土庫股六房媽紅壇開壇典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）


恰逢母親節週，【114年六房媽過爐慶典】即將在5月10日隆重登場，特別具有團圓與祈福的象徵意義。誠摯邀請全台各地香客、善信大德、友宮信徒蒞臨參香，一同見證雲林三大神尊齊聚的文化大事，共沐神恩，祈求平安福慧圓滿。

▲▼ 全台首見！雲林三大國家重要民俗神尊齊聚土庫股六房媽紅壇開壇典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

 
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