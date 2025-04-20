雲林響應世界地球日！「糖都岸堤拾起希望」160人淨堤

▲雲林縣環境保護局響應世界地球日，今日於虎尾糖廠同心公園辦理「糖都岸堤，拾起希望」淨堤活動 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣環境保護局響應世界地球日，今（19）日於虎尾糖廠同心公園辦理「糖都岸堤，拾起希望」淨堤活動，號召合計共160多位水環境巡守隊、民眾、企業社團一起淨堤並宣導垃圾分類、資源回收再生等環境衛生觀念，實踐永續發展願景。

縣長張麗善表示，水環境守護是環境保護重要課題，縣內濁水溪、新虎尾溪及北港溪三大水系，各有不同種類污染源與污染程度，對民眾生活造成影響。縣環保局擬定各項治理污染計畫，並逐步推動落實，讓河川更健康更有生命力。

▲「糖都岸堤，拾起希望」淨堤活動，號召合計共160多位水環境巡守隊、民眾、企業社團一起淨堤並宣導垃圾分類、資源回收再生等環境衛生觀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣環保局積極與企業、社區、學校及社團合作，已組織21隊、600人的水環境巡守隊，肩負守護河川責任。巡守隊員進行定期的巡檢及淨溪淨川活動，藉此維護水質健康，並隨時做髒亂點或污染通報，去年已執行水質檢測150次以上並巡檢超過700次，呼籲民眾不要將垃圾、污水及廢棄物丟入河中或河床，並勇於舉發違法污染河川行為。





環保局長張喬維表示，環保局確保縣內水質安全，積極布局AI智慧水質監測網絡，並請水環境巡守隊針對社區附近河川展開水質檢測，了解河川水質及污染源，再結合中科院、環境部等學者專家，研擬對策因應，結合企業、社區與民眾協助推動行動方案，邁向清淨河川目標。

「糖都岸堤，拾起希望」淨堤活動另結合親子日，為參與的小朋友安排「小小水巡守員體驗課程」，由水巡守隊員帶領解說虎尾鐵橋文化歷史，讓小學員實際動手檢測河川水質，並由隊員示範如何操作無人機巡檢河岸。同時設有環境教育設施場所及環保局政風室宣導攤位，以互動式問答、小遊戲建立正確的環境保護觀念及廉潔知識。

▲雲林縣環境保護局響應世界地球日，今日於虎尾糖廠同心公園辦理「糖都岸堤，拾起希望」淨堤活動 。（圖／記者游瓊華翻攝）

