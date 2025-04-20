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西螺福興宮太平媽祝壽祈福祭典　結合古今文化饗宴

▲西螺福興宮遵循傳統體制，舉行隆重的祝壽祈福祀禮，敬備三獻祀宴敬拜太平媽祖，誠祈聖母恩澤天下、共享太平。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮遵循傳統體制，舉行隆重的祝壽祈福祀禮，董事長楊文鐘敬備三獻祀宴敬拜太平媽祖，誠祈聖母恩澤天下、共享太平。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

西螺福興宮每年農曆三月廿三日，迎依傳統舉辦隆重的祝壽祈福祭典，向太平媽祖獻上虔誠的敬意，同時祈願國泰民安、社會祥和。今年的活動更加豐富多彩，融合傳統科儀與現代創新，吸引了來自全台各地的信眾與官方貴賓蒞臨共襄盛舉。

為了保留豐富的文化底蘊，西螺福興宮廣邀全台友宮共襄盛舉，舉行誦經禮讚，並由聖樂團與太平媽駕前轎前吹排場，敬演梨園大戲扮仙酬神、西螺鳳山舘以宋江陣還願答謝演繹武術，展現古典儀式的莊嚴與神聖。現代科技的應用也不遑多讓，結合直播祝壽大典，讓遠距信眾能與實境同享這一盛大祭典。

▲西螺福興宮遵循傳統體制，舉行隆重的祝壽祈福祀禮，敬備三獻祀宴敬拜太平媽祖，誠祈聖母恩澤天下、共享太平。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲祭典以各式供品如鮮花、壽桃、茗品等表達虔誠，更有創意無限的賀壽供品如母子壽桃、太平造型裝置等，展現信眾的誠心與創意。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，舉辦手作壽龜壽桃活動，鼓勵信眾透過創意表達對媽祖的敬意，並邀請環島餐車市集增添氛圍，讓信眾在品味美食的同時感受到媽祖的溫馨祝福。媽祖信仰以海納百川、敬天順人見稱，祭典以各式供品如鮮花、壽桃、茗品等表達虔誠，更有創意無限的賀壽供品如母子壽桃、太平造型裝置等，展現信眾的誠心與創意。

▲西螺福興宮遵循傳統體制，舉行隆重的祝壽祈福祀禮，敬備三獻祀宴敬拜太平媽祖，誠祈聖母恩澤天下、共享太平。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興舉行隆重的祝壽祈福祀禮，知名藝人許志豪及柯大堡，專程蒞宮祝壽。（圖／記者游瓊華翻攝

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝所有參與者的支持與熱情，使得今年的祝壽祈福活動更加豐富多彩，祝福所有信眾所願如意、平安喜樂。未來，我們期待更多人踴躍參與，共同感受西螺媽祖太平媽深厚的信仰文化底蘊。

▲西螺福興宮遵循傳統體制，舉行隆重的祝壽祈福祀禮，敬備三獻祀宴敬拜太平媽祖，誠祈聖母恩澤天下、共享太平。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮今年的活動更加豐富多彩，融合傳統科儀與現代創新，吸引了來自全台各地的信眾與官方貴賓蒞臨共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

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