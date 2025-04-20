雲林斥資7千萬提升校園集會空間　冷氣音響升級！全面啟用

▲縣府2024年特別編列預算7000萬元，用於補助學校活動中心與大型集會場所未建置冷氣38校及音響設備未建置22校進行改善。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府2024年特別編列預算，用於補助學校活動中心與大型集會場所冷氣及音響設備之改善，並已於去年11月份全數竣工。縣長張麗善、縣府教育處長邱孝文、各學校代表，共同見證冷氣與音響設備優化啟用，讓親師生有舒適空間舉辦畢業典禮及學術講座、文藝表演的空間。

縣長張麗善表示，考量大型集會場所是學校親師生及社區辦理大型課程教學及活動的重要場所，使用率高、人數多，具有優先設置冷氣的必要性、急迫性與需求性，因此雲林縣府於2024年起編列經費逐步改善，目前全縣已超過60所學校活動中心音響、冷氣設備完成改善，未來縣府也透過每年編列2000萬，讓各級學校提出申請改善活動中心老舊不足冷氣或是音感不佳音響等設備。

教育處長邱孝文補充說明，經盤點縣內中小學現有大型集會場所冷氣及音響設置現況，2024年特別編列預算7000萬元，用於補助學校活動中心與大型集會場所未建置冷氣38校及音響設備未建置22校進行改善，2025年起每年編列2000萬，讓各校活動中心逐年汰換已達使用年限之冷氣及音響設備。

石榴國中校長林俊賢指出，學校活動中心是使用率非常頻繁的空間場域，長久以來學校活動中心飽受傳統大禮堂音響回音困擾，這次找到專業的陣列喇叭克服解決回音問題。石榴國中自轉型為科技實驗學校以來，接待過許多外縣市參訪團隊，於參觀學校設施環境後，無不對雲林縣這些年來進步表示欽佩羨慕。

縣長張麗善強調，學校的活動中心不僅是學生重要活動場所，也是社區活動的關鍵場地，但大型集會場所裝設冷氣並非易事，不僅要安裝冷氣設備，還需重新評估校內電路系統。縣府自行編列經費進行各校活動中心冷氣及音響設備優化，提升優質學習環境、安全及友善校園，無論是學術講座、文藝表演還是校內比賽，都能提供學子、社區居民更完善的學習環境與活動場域。

▲學校的活動中心不僅是學生重要活動場所，也是社區活動的關鍵場地。（圖／記者游瓊華翻攝）