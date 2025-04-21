劍湖山渡假大飯店榮獲五星級評鑑　蟬聯雲林唯一五星級飯店

▲劍湖山渡假大飯店2025年通過交通部觀光署星級旅館評鑑，榮獲五星級殊榮，今日舉辦隆重的五星級揭牌儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

劍湖山渡假大飯店2025年通過交通部觀光署星級旅館評鑑，榮獲五星級殊榮，成為雲林縣第一家、也是唯一一家連續獲評五星的飯店，今（21）日舉辦隆重的五星級揭牌儀式。總經理曾慶欑表示，飯店始終秉持「待客如親、服務從心出發」的理念，致力提供優質專業服務。

劍湖山渡假大飯店2024年獲頒環境部「銀級環保標章旅館」認證，成為雲林縣首家獲得此認證的星級飯店；並於今年雲林縣優良公廁評鑑中榮獲第一名，全面展現對品質細節的高度重視與實踐力，自2016年首次取得五星級評鑑以來，今年已是連續第三度通過，此次再度榮獲五星級肯定。

▲劍湖山渡假大飯店2025年通過交通部觀光署星級旅館評鑑，榮獲五星級殊榮，今日舉辦隆重的五星級揭牌儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

總經理曾慶欑指出，近年積極投入綠色環保與永續旅遊的實踐，持續為旅客打造綠色環保、生態永續的住宿與餐飲體驗。不僅是對飯店堅持卓越品質與永續理念的最佳見證，也將成為飯店持續優化服務，朝向永續旅遊發展目標邁進的重要動力。

曾慶欑強調，持續精進住宿品質的同時，飯店每季都有推出多元餐飲主題。4至6月期間推出「日韓美食饗宴」，西餐部份由蔚藍西餐廳主廚陳世霖以道地日、韓料理手法結合在地食材，精心打造超過20道創新與傳統融合的特色菜，在午晚餐時段輪番上桌，為旅客帶來豐富味蕾體驗。

七樓禪園中餐廳則因應鮪魚季的到來，由行政主廚李鴻章推出多道結合雲林在地食材的鮪魚創意料理。最具代表性的「華山茶香鮪魚飯」，以古坑茶葉入菜炒飯，融合鍋氣與茶香，搭配鮮嫩鮪魚粒，香氣四溢、令人回味。另有「芋香蜜汁鮪魚球」、「乾燒蒜子茶油雞」等創意菜色，展現主廚巧思與地方特色。

此外，連續36次榮獲交通部觀光署特優等遊樂園「劍湖山世界主題樂園」，也特別推出歡慶優惠，保證到劍湖山世界9453 「就是有鬆」，活動從即日起至2025年6月1日，車牌號碼符合「9、4、5、3」，4碼全中，門票1折只要99元、任中2碼，門票299元、任中1碼門票399元；搭配飯店推出的超值住宿專案，凡符合資格者於6月30日前入住標準雙人房，每晚僅1798元。

▲蔚藍西餐廳4至6月期間推出「日韓美食饗宴」。（圖／記者游瓊華翻攝）