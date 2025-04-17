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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安喊倒閣！　綠營酸錯過時機了：先問問傅崐萁跟黃國昌吧

▲▼ 藍營號召支持者到北檢，台北市長蔣萬安到場聲援 。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今（17日）遭檢調搜索，國民黨主席朱立倫號召黨公職今晚到北檢外聲援，而台北市長蔣萬安到場聲援，更喊出「倒閣」，對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，在野黨早錯過倒閣的適當時機了，當人民發起的「大罷免」，且已進入二階程序，國民黨若要用倒閣救罷免，也要先過人民這一關。蔣萬安恐怕也要先問問自家傅崐萁總召，還有盟軍黃國昌再說吧。

對於蔣萬安喊出「倒閣」，吳思瑤表示，憲政層次上由首都市長拋出倒閣議題也無比奇怪。蔣萬安是國民黨立院黨團總召嗎？他是國民黨黨主席嗎？此時拋出「倒閣」主張，請問是國民黨共同意見，還也是蔣的「個人主張」？

吳思瑤直言，憲法行為無比崇高，「倒閣」有一定的發動程序，「事實上我認為在野黨早錯過倒閣的適當時機了。」

吳思瑤指出，當人民發起同樣是憲法賦權的「大罷免」，且已進入二階程序，倒閣已難以抗衡阻卻。國民黨若要用倒閣救罷免，也要先過人民這一關。蔣萬安擺明要挑戰公民意志？向人民宣戰？

吳思瑤表示，姑且不論此時提倒閣是否合理正當，蔣萬安恐怕先要問問自家傅總召，還有盟軍黃國昌再說吧。一個支持度低於兩成的政黨，提倒閣的底氣在哪？我實在也看不出來。蔣萬安被捧成國民黨救星，但角色錯亂邏輯錯置，恐怕救黨沒救成，自己也跟著陪葬。

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