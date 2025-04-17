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畫面曝光！四叉貓被淋水「迅速反手抓人」　黃捷：支持提告

看到這段影片真的非常火大 一句句垃圾、畜生、人妖 還動手打人、拿瓶子往頭砸 國民黨的支持者素質就是如此嗎？ 根本是霸凌私刑現場！ 四叉貓有權在現場直播， 並無影響他人， 這些人憑什麼對他動手？ 1、現場台北市警察到底在幹嘛？放任市民被暴力對待，毫無作為，根本嚴重失職！太扯了！ 2、朱立倫號召支持者違法衝北檢，卻沒能力約束民眾，放任集會瘋狂失控，非常不負責任！ 3、畫面中拍到的所有施以暴力、辱罵的人，我支持四叉貓一一提告，絕不姑息！ 請問台北市長蔣萬安、朱立倫主席，這就是你們挽救國民黨聲譽的方式嗎？ 非常可悲，也很可惡。

黃捷發佈於 2025年4月17日 星期四

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職17日晚間到北檢外抗議。其中，網紅「四叉貓」到場直播，與現場民眾爆發口角衝突，頭髮及衣服也被運動飲料淋濕。

臉書粉專「事實盛於雄辯」PO出四叉貓被淋飲料的畫面。影片中，四叉貓與一名男子對峙，旁邊則有幾名女子圍觀。此時，一名黑衣男子從後方往四叉貓的頭上倒運動飲料2秒，馬上被四叉貓轉身單手抓住衣領，此時許多圍觀民眾也上前要求四叉貓放手，不要打架。

▲▼四叉貓被淋水畫面曝光！迅速反手抓人、推老人撞倒警用機車。（圖／翻攝事實盛於雄辯臉書）

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▲▼四叉貓被淋運動飲料，迅速反手抓人。（圖／翻攝事實盛於雄辯臉書）

▲▼四叉貓被淋水畫面曝光！迅速反手抓人、推老人撞倒警用機車。（圖／翻攝事實盛於雄辯臉書）

畫面中，一名身穿白衣的老人上前，本距離四叉貓還有一兩人的距離，但他看到四叉貓靠近後立刻抬起右腳、右手，想阻止對方靠近。四叉貓疑似摔倒，單手用力將老人推出，並拿著攝影器材衝向對方，接著朝著沒人的地方逃跑。

老人在人行道被推倒後，因高低落差而差點摔倒，直接撞上警用機車，同時又被四叉貓的攝影器材逼退，因此警用機車直接倒下，圍觀的女子也因爆發衝突而尖叫，場面非常混亂。

黃捷表示，四叉貓有權在現場直播，並無影響他人，這些人憑什麼對他動手，認為警方失職，「畫面中拍到的所有施以暴力、辱罵的人，我支持四叉貓一一提告，絕不姑息」。

▼老人被四叉貓用力後推，重心不穩撞倒警用機車。（圖／翻攝事實盛於雄辯臉書）

▲▼四叉貓被淋水畫面曝光！迅速反手抓人、推老人撞倒警用機車。（圖／翻攝事實盛於雄辯臉書）

▲▼四叉貓被淋水畫面曝光！迅速反手抓人、推老人撞倒警用機車。（圖／翻攝事實盛於雄辯臉書）

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