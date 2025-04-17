國民黨動員赴北檢聲援「蔣萬安現身快閃」　警4次舉牌：不得集會

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

北檢偵辦藍營「死人連署」案，約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。國民黨號召支持者集結北檢外，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安陸續到場聲援，但截至晚間8點51分，包括勸導在內，警方已4次舉牌，警告集會行為已經違法。

中正一警方強調，警方尊重民眾表達意見權利，但依照集會遊行法第6條規定，地檢署是集會遊行禁制區，不得舉行集會遊行活動。為此，北市警方動員至少160名警力維安。

▲藍營號召支持者到北檢，台北市長蔣萬安到場聲援 。（圖／記者鄭佩玟攝）

儘管蔣萬安身為台北市長，但他晚間仍響應朱立倫號召，與多名黨內議員到場聲援，罕見出現「上級違法抗議，下屬依法警戒」的奇特光景。

對此，蔣萬安在現場發言時強調：「今晚我個人行為，所有責任由我自己承擔。」隨後，警方拿出擴音器，要求聚集的藍營民代、支持者立即離開現場，而蔣也順勢離去。

晚間6點46分，警方對楊智伃第一次舉牌「勸導」；7點50分，警方針對楊智伃第一次舉牌警告；7點54分，警方針對謝龍介第二次舉牌警告，蔣萬安離開現場；晚間8點51分，警方針對朱立倫、楊智伃、謝龍介第三次舉牌警告。

▼蔣萬安及國民黨立委現身北檢前抗議 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）