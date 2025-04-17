蔣萬安喊話立院推動倒閣　民眾黨跟進？張啓楷：茲事體大待內部討論

▲立委張啓楷。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今（17日）遭檢調搜索，使國民黨主席朱立倫號召黨公職今晚到北檢外聲援，而台北市長蔣萬安到場喊出，認為立院應推動倒閣，引發政壇熱烈討論。對此，立院民眾黨團副總召張啓楷表示，倒閣茲事體大，待這2天民眾黨討論完畢後，再對外發言。

針對蔣萬安喊話，立法院應該要推動「倒閣」一事，民眾黨團態度為何？張啓楷17日晚間接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，倒閣茲事體大，民眾黨這2天討論完之後再對外發言，正常情況下應像去年基隆市長謝國樑的回擊方式，這才是最好的，但具體內容待民眾黨團明天討論後再回應。

蔣萬安17日晚間赴北檢外聲援，表示今天是自己第一次到司法機關表達抗議，長久以來都主張司法獨立、公平審判，但這段期間看到執政的民進黨利用司法手段，作為打壓異己的工具，每個人都可能因為站在執政者對立面，而成為下個受害者，「今天來到這裡，我也告訴警察局同仁一樣依法行政，今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」。

蔣萬安提及，身為中華民國國民、台北市民、三個孩子的父親，自己都要站出來，當司法不再公正、不再獨立，就是大家必須站出來的時候，因此也嚴正呼籲執政的民進黨，停止濫用司法做政治追殺。

蔣萬安強調，「同時我也在這裡提出具體主張，與其讓執政者用不公不義手段毀壞台灣，我認為立法院應該推動倒閣，如果賴清德因此解散國會，我們就用立法院改選來對賴清德總統進行一次不信任投票」。