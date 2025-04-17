罷吳藍青年衝北檢談交保內幕　律師急搶麥克風：違反偵查不公開

記者鄭佩玟／台北報導

北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨號召群眾今晚於北檢外集結，台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫陸續現身。國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任致詞時，把原本貼在嘴巴的綠色膠帶撕開，又突然談到被搜索交保的情況，但他的律師立刻衝出來制止高喊，「不要再講了！我是他律師我要保護他，偵查不公開！」

▲賴苡任（著紅衣服者）談交保內容，恐違反偵查不公開，律師急搶麥克風制止。（圖／記者鄭佩玟攝）

國民黨青年軍發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，被發現錯假率高達4成，遭綠營告發，調查局14日發動搜索，約談「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等人。北檢複訊後，依偽造文書、違反個資法等罪名，分別將涉案情節較重的賴苡任、滿志剛，以及劉思吟，以50萬元交保；其他人則是以20萬到30萬元交保，並限制出境出海。

賴苡任本週一被約談後，接連幾日現身都以綠色膠布貼住嘴巴，象徵抗議被執政黨噤聲。他今日同樣用綠色膠布貼著嘴巴抵達北檢外，不過致詞時撕下膠布表示，自己今天冒著被羈押的風險站在這裡，因為藍委、朱立倫都紛紛站出來幫他說話，現在之所以能把膠帶撕掉，就是因為在國民黨面前他有說話的勇氣。

賴苡任說，檢察官在讓他交保時有給他4條紅線，出來後不准說政治迫害，不准說司法不公，不過，賴苡任話音剛落，他的律師立即衝上前搶下他的麥克風，大喊偵查不公開，「賴苡任不可以再講了！我必須保護當事人！」但律師話沒說完，卻引爆民眾氣憤，高喊「讓他講！讓他講！」賴苡任雖然還想繼續發言，不過一旁的國民黨立委們也攔下他制止發言，並帶動民眾呼喊「賴苡任加油！」王鴻薇更一度情緒激動落淚。

朱立倫隨後痛批總統賴清德，「每一位台灣人都應該勇敢站出來幫這些年輕人發聲，苡任別講了，我們幫你講！一位總統當選不到一年，沒有一天在治國，每天只想獨裁！我們還忍得住嗎？」引全場鼓譟「賴清德下台！」

