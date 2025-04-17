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王鴻薇北檢大爆哭！聲援罷吳藍青年　「自己的國家自己救」

▲▼ 國民黨支持者到北檢前抗議，王鴻薇痛哭 。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲ 王鴻薇替賴苡任加油時激動痛哭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北檢偵辦罷免案幽靈連署，今（17日）搜索國民黨台北市黨部，並約談黨部主委黃呂錦茹，引發國民黨強烈反彈，晚間大批國民黨支持者和國民黨立委在北檢外聚集抗議。國民黨立委王鴻薇高呼，當司法淪為東廠，就是每個台灣人要站出來的時候，「自己的國家自己救！」替罷免綠委吳思瑤團隊召集人賴苡任加油時，更激動爆哭，讓一旁的藍委徐巧芯不捨相擁安慰。

王鴻薇說，今晚看到有這麼多熱血支持者來到現場真的讓自己非常感動，大家在這裡不僅僅是支持國民黨立委、支持罷免民進黨的罷免團體，更是支持台灣的公平和正義，因為台灣不能在這樣內耗、對立，請民進黨停止用司法剷除異己、追殺在野黨，「當司法淪為東廠，這就是每個台灣人要站出來的時候。」

王鴻薇指出，去年民進黨用司法工具整肅政敵，如前桃園市長鄭文燦、民眾黨前主席柯文哲，今年整肅國民黨，「台灣人不服從、不信賴，就會被司法追殺」。他質疑，民進黨在怕什麼？外面還有這麼多人民，人民被你們用重重拒馬阻擋，只敢躲在司法東廠下面，用司法當工具追殺人民，但我們要告訴賴清德，我們不會畏懼、不會屈服 。

王鴻薇說，國民黨有35位立委被發起罷免，但國民黨不會怕，而是尊重民意檢驗，但民進黨不敢，卻只會打壓年輕人，「伸張正義，靠我們自己，自己的國家自己救！用行動告訴執政者，不容許獨裁再現！」

輪到賴苡任發言時卻忽然大談交保詳情，讓一旁的律師急忙過搶過麥克風制止，王鴻薇則順勢高喊「賴苡任加油！」並激動落淚。

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