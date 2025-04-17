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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7件事讓川普失眠　邱毅：等不到習近平電話

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲川普祭出關稅戰。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

前立委邱毅表示，美國總統川普把對中國的關稅從145%到245%，已經沒有任何實質意義，只是昭告全世界川普瘋了。他也認為，7件事讓川普睡不著，其中像是等不到中國國家主席習近平的電話。

邱毅16日在臉書說，美國人竟然選出一個把關稅當兒戲的智障總統，太可笑了！而且川普還在凌晨召集各路記者到白宮開記者會，把記者搞得雞飛狗跳，疲於奔命。

邱毅指出，但也同時告訴大家，川普煩惱得晚上無法入眠！什麼事讓川普煩得睡不著覺：

►第一件事

左等右等中國領導人的電話，但始終就是不來。

▼美中大打關稅戰。（圖／資料照／路透）

▲▼G20川習會。（圖／路透）

►第二件事

本來想孤立中國的，但結果被孤立的反而是美國。

►第三件事

越南、柬埔寨這兩個國家不是已經向美國投降了，怎麼中國領導人一去，登時就改變立場，跟中國搞結盟合作了。

►第四件事

日本石破茂不是對美國唯唯諾諾嗎？怎麼態度變強硬了，還高明連續狙擊美債，展現一下日本的實力。

►第五件事

歐盟好像也倒向中國了，美歐的談判觸礁了，歐盟態度突然轉硬，也是中國惹的禍吧？

►第六件事

中國航空公司集體拒絕接收波音飛機，波音踢著鐵板，股價大跌，大家都說是川普惹的禍？

►第七件事

一大堆豆農怪起川普，中國不買美國大豆了，改進口巴西大豆，價廉物又美。

邱毅認為，一堆事煩惱得川普睡不著，起來開記者會大罵中國，把關稅一口氣加到245%；美國人民終於承認他們的總統，原來是個既蠢又壞的怪物，這是美國歷史上最糟的總統，竟然公開演出經濟自殘的戲目，「這可不是只有我這麼說，連耶倫老太太都認為是中肯的評論。」

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