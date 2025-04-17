快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

▲黃仁勳今（17）日抵達北京訪問。（圖／翻攝玉淵譚天）

記者陳冠宇／綜合報導

應中國貿促會邀請，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（17）日抵達北京。這是他時隔3個月之後，再次到訪北京，而此刻也正是中美貿易戰越演越烈之際。三個月前，黃仁勳在訪問大陸時表態稱，要繼續與中國合作。

大陸《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」剛才發文披露上述消息。據「玉淵譚天」釋出的照片，黃仁勳已經抵達北京進行訪問，有多家大陸媒體包圍著他，他則身著西裝、露出招牌笑容，不過看不出他訪問的地點。

稍早，美國政府宣布限制輝達H20晶片出口至中國，疑似與中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的使用有關。對此，輝達發布聲明表示，會嚴格遵守AI晶片出口規定，並且澄清新加坡帳單地址出貨地，並不包括中國。

CNBC引述輝達聲明報導，「美國政府指示了美國企業可以銷售的產品以及銷往何處，我們會一字不差地嚴格遵守政府指示。」

這是黃仁勳今年第二度訪問中國。年初，黃仁勳出席了在深圳公司的年會，並對員工的努力工作致謝，發放了數額1萬元（人民幣，下同）、2.5萬元的紅包各十多個，還發放了5個4萬元的紅包，「下次來是10萬塊！」

黃仁勳去年的中國之行中，還為北京、上海、深圳三地的年會準備了不同的活動。他在年會上身著「大花背心」與員工們一起扭秧歌，以慶祝龍年春節。