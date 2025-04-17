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黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

▲▼中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳舉行會談。（圖／翻攝央視新聞）

▲中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳舉行會談。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

美國針對輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國進行新限制之後，輝達執行長黃仁勳今（17）日突然現身北京，他與中國貿促會會長任鴻斌會談時強調，中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。

這是黃仁勳時隔3個月之後，再次到訪北京，而此刻也正是中美貿易戰越演越烈之際。不同於以往，黃仁勳這次並未穿著經典的皮衣，而是穿西裝、打領帶，這是否意味著他將在北京進行重要的官式拜訪，值得關注。

任鴻斌今日在北京與黃仁勳舉行會談，黃仁勳在會談中表示，中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。

針對美國政府決定對輝達對中國出口的H20晶片，黃仁勳表示，美國政府加強晶片出口管制已對輝達業務產生重大影響，作為深耕中國市場三十載的企業，輝達與中國市場共同成長、相互成就，中國不僅是全球最具規模的消費市場之一，其蓬勃發展的產業生態與領先的軟體實力，更成為他們持續創新的重要動力。

黃仁勳強調，輝達將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。他還表示，人工智慧正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅僅是個開端，無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是製造業，每個行業都將迎來人工智慧引發的顛覆性變革。

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（17）日抵達北京訪問。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲黃仁勳沒穿皮衣，而是西裝加領帶。（圖／翻攝玉淵譚天）

中國貿促會全稱為「中國國際貿易促進委員會」，成立於1952年，是大陸全國性對外貿易投資促進機構，主管單位是大陸國務院。

美國商務部發言人此前表示，已將輝達H20、超微（AMD）MI308和同等人工智慧（AI）晶片列入出口管制，需要申請許可證才可以出口至中國。

輝達則披露，公司將在本季認列高達55億美元的損失，原因是出口限制導致相關晶片產品銷售受阻。該公司在提交給監管機構的文件中指出，由於部分關鍵產品需要獲取特定出口許可，公司被迫中斷部分海外出貨安排。

不過，據《金融時報》報導，輝達所說的55億美元損失，主要是為履行相關訂單而採購材料的成本，以及因未能按照約定條款交付而產生的罰款和營運費用。知情人士估計，輝達實際受到影響的中國收入可能超過100億美元。

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