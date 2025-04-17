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把關稅戰變統戰工具？　復旦學者籲北京分化美國：給紅州藍州不同關稅

▲▼復旦大學中國研究院研究員陳平。（圖／翻攝復旦大學官網）

▲復旦大學中國研究院研究員陳平。（圖／翻攝復旦大學官網）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰下一步何去何從，尤其是大陸如何出招，備受各界關注。有復旦大學學者建議北京當局，可以把這場關稅戰變成統一戰線的工具，以分化美國，例如「加州就是個不錯的團結對象」。

加州州長紐松（Gavin Newsom）近日宣布，將就關稅問題向美國總統川普提起訴訟。陸媒《觀察者網》報導，復旦大學中國研究院研究員陳平認為，加州的立場，無疑為中國在處理中美貿易關係時提供一個潛在的「團結對象」。

陳平表示，應對這場貿易戰，中國也許可以對美國「分而治之」，加強與這些州的經貿合作，共同推動貿易自由化和全球化進程，通過「瓦解美國的金錢政治」來瓦解川普的關稅戰。

「看看美國是怎麼對付中國的，中國也可以其人之道還治其人之身」，陳平舉例，在新疆強迫勞動議題上，美國只針對中國的一個省，禁止進口新疆生產的產品，「中國完全可以學美國的樣來制裁美國政客」。

陳平提到，制裁就是要「槍打出頭鳥」，如果制裁美國所有的議員，等於誰也沒制裁。

他以沃爾瑪（Walmart）為例稱，該公司贊助共和黨的紅州跟中國打貿易戰，這種情況下，中國只要針對沃爾瑪所在的州，看沃爾瑪生產或進口的商品，再針對這些商品加關稅。

▲▼加州州長紐森。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州州長紐松。（圖／達志影像／美聯社）

至於怎麼支持加州州長紐松，陳平向北京提議，不把美國整個國家當成關稅戰的對象。中國可以立法要求美國出口到中國的產品必須標明州的所在地，然後再看這些州現在是紅州還是藍州。

他指出，這些州裡面還有希望能和中國談判的，北京就可以針對這個州出口和進口的產品制定不同的關稅稅率。

「這樣一來，就可以把關稅戰變成一個分化瓦解美國金錢政治的工具，建立國際統一戰線，形成認可互利貿易，而不是單方面稱霸世界的共識」，陳平聲稱，只要達到這樣一個共識，中國是完全有可能打敗川普的關稅戰，同時分化瓦解美國兩黨政客裡的金主政治。

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