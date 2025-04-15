「180名涉詐台人」被送中國！外交部抗議　網酸爆：要回來輕判？

▲百名涉電詐台人，柬埔寨將遣送中國。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者周亭瑋／綜合報導

柬埔寨政府近日破獲電信詐騙據點，其中逮捕了180名台人，全數遣送中國；外交部對此表達抗議，要求將國人送返我國。不過，網友們看完一面倒狂酸，「拜託對岸不要送回來」、「要回輕判？」

粉專「不演了新聞台」發文表示，柬埔寨政府近日破獲電信詐騙據點，逮捕180名我國人，並分別於4月13日晚間及14日凌晨配合中國要求，將3批包含大陸及我國籍犯嫌、近190人全數遣送大陸；而外交部則表達嚴正關切與抗議，並盼透過兩岸共打機制，要求將國人送返我國。這讓他忍不住開嘲諷道，「台積電送出去，詐騙犯要回來。至少我們還有詐騙。」

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對此，大票網友直言，「還好是送對岸，如果被接回來，很快就放出來啦」、「該送走的不送走，該留下的不留下」、「要回來之後，再放掉...然後繼續在台灣騙？」「到機場就放人了啦」、「人才送美，詐騙犯接回台，一窩鼠輩」。

▲外交部表達嚴正關切與抗議。（圖／記者黃國霖攝）

同時，不少人也跟著留言狂酸，「優先營救同夥天經地義，沒毛病呀！小說都這樣寫」、「真的！垃圾當成寶」、「送給對岸就好了啊」、「物以類聚，愛屋及烏」、「台灣難八萬」、「台灣之光：詐騙」。

另外，這百名台灣嫌犯遣送至中國的畫面也在網路流傳。外交部表示，已與相關部會研商，並在事件發生後第一時間通知法務部及大陸委員會，希望透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制，將國人送返台灣。駐處目前仍與柬方交涉中，政府也將透過兩岸機制了解相關情況。

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