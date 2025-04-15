央視強調緊相握！中越簽署45份合作文件　習近平先「鞏固」政治互信

▲習近平赴越南國事訪問受到高規格熱烈歡迎。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中國國家主席習近平昨14日赴越南進行國事訪問，同時與越共中央總書記蘇林（To Lam）舉行會談，強調中越兩國情誼深厚要繼續增強政治互信，並且就深化中越命運共同體建設提出六點舉措，強調中越要增強戰略互信定力，「共同反對單邊霸凌行徑」，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。之後，中越雙方簽署45份合作文件，內容涵蓋互聯互通、人工智能等領域。

中共中央總書記、國家主席習近平14日乘專機抵達河內內排國際機場，受到熱烈歡迎。越南國家主席梁強，越共中央政治局委員、中央書記處常務書記陳錦繡，越共中央書記處書記、中央辦公廳主任黎懷忠等越南黨政領導人和地方代表已在停機坪迎接。

▲越南國家主席梁強與習近平舉手敬禮表示歡迎。（圖／翻攝 央視）

《央視》釋出新聞畫面顯示，梁強與習近平握手致意之前，特地做敬禮動作以示尊重與高度歡迎，之後兩人握手問候寒暄，新聞畫面特地放大又特寫兩人「緊握的雙手」，刻意展現中越好交情。依照《央視》對領導人嚴謹的畫面呈現，過去習近平出訪大多都是大景或中景畫面，除非有強調與暗示，否則極少有特寫鏡頭。

越南方面也確實很重視習近平到來，舉行一連串隆重的歡迎儀式。接機現場不只有獻花，禮兵分列紅地毯兩側，持槍致敬，現場擂響鼓樂，載歌載舞，高掛兩黨兩國旗幟。越共中央總書記蘇林親自陪同習近平一起檢閱儀仗隊並觀看分列式，之後兩人舉行會談。

▼ 越南國家主席梁強與習近平敬禮後，央視特寫兩人握手 。（圖／翻攝 央視）

▲越共中央總書記蘇林親自陪同習近平一起檢閱儀仗隊並觀看分列式， 之後會談。（圖／翻攝 央視）

習近平首先強調中越深厚情誼，也實現同蘇林總書記的首輪互訪。今年是越南共產黨成立95週年、越南建國80週年和南方解放50週年。今年是中越建交75週年暨「中越人文交流年」。75年來，無論國際風雲如何變化，雙方在爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中相互支持，在社會主義建設事業中攜手並進，在推進各自現代化進程中砥礪前行，成為社會主義國家團結合作的典範。

習近平也強調，面對變亂交織的國際形勢，中越兩國堅持和平發展，深化友好合作。雙方繼續延續「越中情誼深、同志加兄弟」的傳統友誼，按照政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的「六個更」總體目標，高質量推動全面戰略合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠。

習近平也強調指出，「兩國都堅持對外開放，為維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、促進經濟全球化發揮了積極作用。小船孤篷經不起驚濤駭浪，同舟共濟方能行穩致遠。中國和越南都是經濟全球化的受益者，要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。」

習近平就深化中越命運共同體建設提出六點舉措。一是增進更高水平的戰略互信；二是建設更加牢固的安全屏障；三是拓展更高質量的互利合作。早實現雙方標準軌鐵路、高速公路、智慧口岸全面聯通，推進人工智能、物聯網等高技術合作。中國超大規模市場始終對越南敞開，歡迎更多越南優質產品對華出口。中方鼓勵中國企業赴越投資，希望越方營造更加公平友好的營商環境。

四是系牢更加廣泛的民意紐帶。以今年「中越人文交流年」為契機，今後3年邀請越南青年赴華開展「紅色研學之旅」；五是開展更加緊密的多邊協作；六是實現更加良性的海上互動。把兩國領導人共識落到實處，妥善處理海上問題，擴大海上合作，下決心啓動共同開發，推動盡快達成「南海行為準則」。

▲越共中央總書記蘇林與習近平會談。（圖／翻攝 央視）

根據《央視》釋出內容，蘇林也指出，「越方堅定奉行一個中國政策，支持中國實現統一大業，堅決反對任何『台獨』分裂行徑。」推動越中關係不斷發展符合兩國人民根本利益，符合時代潮流。

蘇林稱，越方期待同中方密切兩黨兩國高層交往，加強治國理政經驗交流，增進戰略安全協作，不斷鞏固政治互信；提升雙邊合作水平，打造更多經貿、科技、基礎設施、環保等領域合作亮點。越方願同中方加強協調和配合，堅持多邊主義，堅守和平共處五項原則，維護國際貿易規則，遵守雙方簽署的協議。越方願與中方妥處海上分歧，維護海上穩定。

會談後，兩黨總書記共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本展示，涵蓋互聯互通、人工智能、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。

雙方發表《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》。

▲習近平在越共中央駐地會見越南總理范明政。（圖／翻攝 央視）

《央視》也釋出報導稱，昨晚習近平在越共中央駐地會見越南總理范明政，並且強調雙方要加強戰略協作，密切高層往來，加強戰略溝通，共同反對霸權主義、單邊主義、保護主義，落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同捍衛國際公平正義，維護亞洲乃至世界和平穩定和發展繁榮。

▲ 習近平也會見越南國會主席陳青敏 。（圖／翻攝 央視）

接著，習近平也會見越南國會主席陳青敏，並且指出，面對變亂交織的國際形勢，中越兩國要堅定道路自信和制度自信，加強團結協作。「兩黨兩國高層要及時就雙邊關係和共同關心的重大議題交換意見，不斷凝聚共識、增進互信、把穩方向，確保中越關係的航船穩定向前。」

▲ 習近平為期五天東南亞三國參訪，中共有10名重要官員陪同。（圖／翻攝 央視）

習近平為期 5 天的東南亞之行，陪同出訪人員有中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇，中央外事工作委員會辦公室主任、外交部部長王毅，中共中央書記處書記、國務委員、公安部部長王小紅。中共中央委員、中央對外聯絡部部長劉建超，中共中央委員、國防部部長董軍。

以及中共中央委員、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔，中共中央委員、商務部部長王文濤，大陸駐越南大使何煒；大陸外交部副部長孫衛東；國際發展合作署署長羅照輝等多位中共高官隨行，

在美國「對等關稅」壓力之下，中越除了增強政治與戰略互信，加強雙方經貿投資與往來，包括長期未解決「南海問題」，也於這次「關稅戰」被列入習近平提出與越南六點舉措，加上10名中共高官陪同參訪，顯示中國對此行出訪三國以及東南亞市場的高度重視。

另外，董軍先前被外媒報導涉貪遭調查後，一共亮相了兩次闢謠，隨著這次與習近平「第一次」出訪並且曝光畫面，再次封殺外界流言蜚語。

▼ 中國國防部長董軍 （中）。（圖／翻攝 央視）