接到工作邀約！他收到訂金讚「這人挺上道」　2個月後慘了

▲當事人收到網友的工作邀約後，便提供銀行帳戶給對方。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我整個人愣住，腦袋一片空白！」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人常在社群平台分享自己的表演影片，日前有網友邀請他到私人聚會表演，還表明會先支付訂金，於是他便提供銀行帳戶給對方，豈料兩個月過去，他的帳戶卻被列為警示帳戶，「成了詐騙集團轉移資金的工具」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「工作邀約收訂金 我的帳戶竟被警示」為標題分享詐騙案例。當事人熱愛跳舞，平時也會在社群平台上分享自己的表演影片，日前，網友「寧靜致遠」私訊他，想邀請他去一場私人聚會表演，而兩人聊了幾句後，也加入LINE溝通。

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當事人表示，「寧靜致遠」很有誠意，一直要先支付訂金給他，說這樣才能確保他出席表演，「我心想，這人還挺上道的，不像我遇過一些邀約單位，演出後請領費用時，藉口東拖西欠的，甚至還發生做白工的情形」，於是，他也沒有多想，很快就把銀行帳戶給了對方。

不過，當事人提供帳戶後，就沒了「寧靜致遠」的消息，他起初以為是對方反悔才沒有繼續談下去，結果沒想到一個月後，他的帳戶就有款項匯入，「我心想應該就是表演訂金吧，便開始構思舞蹈和曲目要如何搭配等事項」。

可是奇怪的是，後來當事人的戶頭又被匯入一筆錢，讓他不懂「寧靜致遠」在玩什麼把戲。之後當事人到銀行辦事情，行員才忽然告訴他，他的帳戶已經被列警示帳戶，無法正常使用，「我整個人愣住，腦袋一片空白，行員也無法告訴我究竟發生什麼事，建議我趕緊去向警方報案」。

當事人急忙到了派出所，並說明事情經過，結果警方一查，才知道他這兩個月收到的款項來源，都可能涉及其他詐騙案件，「換句話說，我的帳戶被用來『洗錢』，成了詐騙集團轉移資金的工具」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享3點防詐小撇步。

1、不要提供銀行帳戶資料給陌生人

2、帳戶有不明匯入款項，請聯繫申登銀行並立即報警。

3、有任何疑問，請撥打165諮詢。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、設定目標：騙取帳戶資訊。

2、在臉書上尋找合適的下手對象。

3、要求加LINE聯繫，規避臉書的檢舉稽查機制。

4、謊稱支付工作款項，取得並利用帳戶資料洗錢。